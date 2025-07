Promocja na najnowsze smartwatche Samsunga. Nawet 500 złotych zniżki

Wczoraj, tj. 24 lipca 2025 roku, zakończyła się przedsprzedaż smartwatchy Samsung Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic i Galaxy Watch Ultra 2025. Od dziś, 25 lipca 2025 roku, obowiązuje nowa promocja na te modele. W jej ramach producent daje nawet 500 złotych rabatu.

Promocja na najnowsze smartwatche Samsunga

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic i Galaxy Watch Ultra 2025 zostały zaprezentowane 9 lipca 2025 roku. W trakcie przedsprzedaży producent oferował modele z łącznością LTE w cenie wariantów z samym Bluetooth. Oferta obowiązywała do 24 lipca 2025 roku, natomiast od dzisiaj dostępna jest nowa promocja.

Obejmuje ona wszystkie modele, aczkolwiek nie w przypadku każdego jest taka sama. Najprostsze zasady dotyczą Galaxy Watch Ultra 2025 – producent daje na niego 500 złotych zniżki, dzięki czemu zapłacicie za niego 2399 złotych zamiast 2899 złotych.

Z kolei w przypadku modeli Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic producent oferuje 300 złotych zwrotu na kartę (po zakupie w sklepie samsung.pl) lub na wskazane konto bankowe (po nabyciu smartwatcha w sklepie partnera handlowego).

Aby skorzystać z tej oferty, należy kupić Galaxy Watch 8 lub Galaxy Watch 8 Classic w okresie od 25 lipca do 10 sierpnia 2025 roku, a następnie wypełnić formularz na stronie promocji – będzie można to zrobić od 4 do 31 sierpnia 2025 roku. Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie 300 złotych na karcie przedpłaconej, którą należy dodać do Portfela Google albo na podane przez Was konto bankowe.

Promocja nie tylko na Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic i Galaxy Watch Ultra 2025

Również od dzisiaj dostępna jest pierwsza od zakończenia przedsprzedaży promocja na najnowsze składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE. Dzięki niej można odzyskać do nawet 1300 złotych i cieszyć się wersją z większą ilością pamięci w cenie wariantu z dwukrotnie mniejszą przestrzenią.