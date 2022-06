Razer Kishi V2 – nowe oblicze mobilnej rozgrywki

To są wieści, na które z pewnością czekało wielu mobilnych graczy. Razer Kishi V2 zadebiutowało na rynku, ku uciesze wszystkich sceptyków grania na dotykowym ekranie smartfona. Jakie usprawnienia wnosi druga wersja tego kultowego akcesorium?

Teraz tylko Android

Razer oficjalnie zaprezentował Razer Kishi V2, czyli usprawnienie kultowego kontrolera do smartfonów. Co ciekawe, teraz ukazał się wyłącznie model przeznaczony do urządzeń z systemem Android. Wersja dla użytkowników iOS trafi na rynek jesienią 2022 roku.

Sprzęt został wyceniony na równowartość ~119,99 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki mówimy o wydatku ~550 złotych. Oryginalne Razer Kishi wyrwiecie w sklepach za 399 złotych, więc pozostaje sobie zadać pytanie: czy warto? Producent uważa, że jak najbardziej!

Razer Kishi V2 w połączeniu ze smartfonem (źródło: Razer)

Razer Kishi V2 – aktualizacja, nie rewolucja

Nowy kontroler oferuje ulepszone mikroprzełączniki, a także dedykowany przycisk Share, pozwalający na szybkie robienie zrzutów ekranu oraz tworzenie nagrań z rozgrywki. Rewolucja dla wszystkich pracujących z grami, ale czy dla samych graczy? Można tu już polemizować. Sprzęt otrzymał też dodatkowy przycisk do uruchamiania aplikacji Razer Nexus, pozwalającej na personalizację ustawień kontrolera.

A tymczasem spójrzmy na pełną specyfikację urządzenia:

Przyciski: Dwie klikalne analogowe gałki, Jeden mechaniczny D-pad, Cztery przyciski górne, Dwa triggery (L2/R2), Dwa bumpery (L1/R1), Dwa przyciski wielofunkcyjne (M1/M2), Przyciski Menu i Options, Przycisk Share (wymaga Razer Nexus), Razer Nexus – przycisk uruchamiania aplikacji, Kontrolka stanu ładowania.

Wymiary: 47x220x117 mm,

Waga: 284 gramy

Łączność: USB-C,

Ładowanie smartfona: pass through przez port USB typu C,

Aplikacja mobilna: Razer Nexus, zastępująca dawną aplikację Razer Kishi,

Wymagania systemowe: Android 9.0 Pie lub wyżej,

Kompatybilność z: Razer Phone and Razer Phone 2, Samsung Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 Series / S21 Series / Note 8 / Note 9 / Note 10 / Note 10+, Google Pixel 2 / 3 / 4 / 5 / 6 i wieloma innymi urządzeniami z systemem Android.

Gdybym częściej grał na urządzeniach mobilnych, z pewnością zainteresowałbym się Razer Kishi V2, chociażby do wykorzystania w emulatorach klasycznych platform czy bardziej popularnych produkcjach w stylu Fortnite oraz Diablo Immortal. Jest to jakaś furtka dla osób, którym dotykowe sterowanie nigdy nie przypadło do gustu.