Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy kolejne miliardy na budowę światłowodu

Internet światłowodowy pojawia się sukcesywnie w kolejnych mniejszych i większych miejscowościach na terenie naszego kraju. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie, że przeznaczy kolejne miliardy złotych na rozbudowę sieci szerokopasmowego internetu w Polsce. To dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że z szybkiego internetu będą mogli korzystać kolejni mieszkańcy Polski.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie budowy światłowodów

Podczas konferencji prasowej w Olecku minister cyfryzacji Janusz Cieszyński ogłosił, że podległy mu resort rozpoczyna nowy nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci szybkiego internetu światłowodowego w Polsce. Obecny nabór prowadzony jest dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Celem wsparcia ma być objęcie gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw zasięgiem sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 300 Mb/s. Ministerstwo podkreśla jednocześnie, że wspierane będą wyłącznie rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych. Na ten cel resort przeznaczyć ma dokładnie 293519997 złotych, czyli niemal 3 mld złotych.

Te pieniądze mają pozwolić na dofinansowanie budowy sieci światłowodowej na 152 obszarach konkursowych. Resort cyfryzacji wylicza, że dzięki temu dostęp do szybkiego, a zarazem stabilnego łącza internetowego uzyska co najmniej 675000 gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

Według danych opublikowanych niedawno przez Urząd Komunikacji Elektronicznej liczba użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu w Polsce na koniec 2022 roku wyniosła 9386450. Oznacza to, że tylko w ciągu ostatniego roku przybyło w naszym kraju niemal 500000 takich osób.

To nie pierwszy taki ruch Ministerstwa Cyfryzacji

Obecny nabór wniosków ogłoszony przez ministra Janusza Cieszyńskiego potrwa do 18 października 2023 roku. Warto jednak dodać, że to już trzecia tura naboru podobnych wniosków. W pierwszej z nich do resortu cyfryzacji wpłynęło ich ponad 300 o dofinansowanie na 182 obszarach. Teraz złożone przez firmy wnioski mają zostać przeanalizowane, a my wkrótce poznamy zwycięzców.

Zostały jednak obszary, na które nie złożono żadnego wniosku w pierwszym naborze. Dlatego właśnie Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło drugi, dorzucając do puli kolejne 200 mln złotych. Oznacza to, że w sumie na dofinansowanie budowy światłowodu na 63 obszarach przeznaczone będzie niemal 1,5 mld złotych. Ta tura potrwa do 4 października 2023 roku.

Jeśli jesteście ciekawi, kiedy taka inwestycja może zostać zrealizowana w Waszej okolicy, to możecie to sprawdzić na stronie internet.gov.pl, na której dostępne są informacje o zakładanej dacie podłączenia łącza. Możliwa jest też weryfikacja, że Wasza ulica znalazła się wśród obszarów konkursowych w ramach inwestycji C1.1.1 KPO. Specjalny formularz dostępny jest pod tym adresem.