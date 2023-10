Kup smartfon, otrzymaj pełen zwrot pieniędzy. To dopiero okazja!

Jeśli akurat szukacie smartfona lub tabletu, to sieć sklepów Auchan wystartowała z naprawdę dobrą promocją, w ramach której otrzymacie pełen zwrot poniesionych kosztów. Warto się jednak pospieszyć, gdyż jest ona ograniczona czasowo, a do tego trzeba spełnić warunki promocji. Niemniej przyznajcie, że gratis to uczciwa cena!

Smartfon z Auchan

Prawdopodobnie kupując elektronikę pokroju smartfonów, tabletów czy nawet mikrofalówek, kierujecie swe oczy w stronę sklepów specjalizujących się w tego typu produktach. Choć nie możemy narzekać na brak wyboru tego typu sprzedawców na naszym rynku, to czasem warto zwrócić uwagę na mniej oczywiste sklepy, które oferują szeroką gamę produktów różnego rodzaju. Jednym z nich jest francuska sieć hipermarketów Auchan, która wystartowała z nad wyraz ciekawą promocją.

Jeśli w dniach od 5 do 7 października tego roku zakupicie niektóre produkty z gazetki, to otrzymacie 100% zwrotu kosztów w 6 e-bonach do wykorzystania w sklepie. Pełna lista produktów z pełnym zwrotem pieniędzy jest całkiem pokaźna, choć nas, z racji bycia portalem technologicznym, szczególnie interesują 4 propozycje. Są to: smartfon, wzmocniony telefon, tablet oraz telewizor.

Smartfon TCL 408 (źródło: TCL)

Zacznijmy może od smartfona, którego wyceniono na 599 złotych. TCL 408 i został wprowadzony na rynek pod koniec ubiegłego roku. Może pochwalić się matrycą TFT w rozdzielczości 720 x 1612 pikseli, 6,6-calowym ekranem oraz standardowym odświeżaniem na poziomie 60 Hz. Sercem sprzętu jest procesor MediaTek Helio G25, wspierany przez 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej.

Pełne naładowanie tego sprzętu prawdopodobnie chwilę zajmuje, gdyż urządzenie wspiera jedynie 10 W ładowanie oraz ma duży, 5000 mAh akumulator. Jeśli chodzi o aparat, to główny obiektyw współpracuje z matrycą 50 Mpix i wspierany jest przez 2 Mpix pomiar głębi. Aparat do selfie zyskał sensor 8 Mpix. Sprzęt ten powinien się sprawdzić w charakterze podstawowego telefonu do dzwonienia lub awaryjnego sprzętu, w razie utraty naszego głównego urządzenia.

Kolejnym telefonem jest TCL 3189. To klasyczny „klawiszowiec” o prostej konstrukcji, ale jednocześnie ze wzmocnioną obudową. Urządzenie to może pochwalić się certyfikatem IP68. Sprzęt został wyceniony na 299 złotych za sztukę, toteż w moim osobistym odczuciu jest najmniej ciekawą opcją, spośród wszystkich tu wymienionych.

Przejdźmy jednak do kosztującego 559 złotych tabletu Qilive. Ten sprzęt zyskał 10,1-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli, baterię 5000 mAh oraz 4 GB pamięci RAM z 64 GB pamięci wewnętrznej. Działa na Androidzie 11. Niestety nie udało mi się znaleźć więcej informacji na jego temat.

Ostatnim interesującym nas w tej promocji produktem jest wyceniony na 1999 złotych telewizor marki Philips. Model 55PUS7607 zaoferuje nam połączenie z internetem, smart TV, wyświetlacz w rozdzielczości 4K oraz wsparcie dla HDR10. Ponadto wyposażono go w port HDMI 2.1 oraz technologię poprawy obrazu Philips Pixel Precise Ultra HD.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z promocji?

Przede wszystkim należy posiadać Kartę Skarbonka oraz zakupić w dniach od 5 do 7 października 2023 roku jeden z objętych promocją produktów. Oferta dostępna jest jedynie w hipermarketach, z wyjątkiem 4 lokalizacji (Racibórz, Zielona Góra, Janki i Gdańsk Osowa). Po zakupie jednego z wyżej wymienionych produktów klient otrzyma do 6 e-bonów, które będzie mógł wykorzystać w sklepie, w którym zakupione zostały produkty promocyjne.

Wspomniane e-bony będzie można wykorzystać w konkretnych terminach, a ich wysokość uzależniona będzie od kwoty, jaką klient wyda w sklepie (około 1/6 ceny brutto kupionego produktu). Kiedy będzie można wykorzystać kwoty znajdujące się na e-bonach? Z pomocą przychodzi nam regulamin, w którym możemy przeczytać, iż;

pierwszy e-bon można wykorzystać w dniach od 9 do 14 października 2023 roku,

drugi e-bon: 16 – 21 października 2023 roku,

trzeci e-bon: – 23 – 28 października 2023 roku,

czwarty e-bon: – 30 października – 4 listopada 2023 roku,

piąty e-bon: – 6 – 10 listopada 2023 roku,

szósty e-bon: – 13 -18 listopada 2023 roku.

W ramach jednej transakcji możemy wykorzystać jeden e-bon, który zadziała jak rabat i zostanie naliczony przy kasie. Warto także pamiętać, iż wspomniany rabat nie zostanie naliczony na: napoje alkoholowe, papierosy, mleko dla niemowląt, doładowanie telefonów, karty przedpłacone i podarunkowe, torby foliowe oraz kaucje.

Ponadto pełny regulamin promocji informuje, iż bony można wykorzystać tylko z Kartą Skarbonka, na którą zostały wydane, toteż lepiej o niej nie zapomnijcie, jeśli ruszycie na zakupy!