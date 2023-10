Zabawne. Nowe słuchawki realme są ciekawsze od premiery telefonu

To się rzadko zdarza, ale jednak. Bardziej zainteresowałem się polską premierą najnowszych słuchawek realme niż smartfonem, nazwanym przez producenta „asem średniego segmentu”. Dlaczego?

Dwie premiery realme: smartfon i słuchawki

Poznaliśmy już cenę najnowszego telefonu realme 11 5G w Polsce. Choć producent mocno starał się, żeby podczas prezentacji serca technologicznych geeków zabiły nieco szybciej, ciężko o taki efekt, patrząc na specyfikację urządzenia, a później na jego cenę.

Niejako przy okazji firma poinformowała o wprowadzeniu na polski rynek słuchawek True Wireless z uznanej serii Buds Air. realme Buds Air 5 mogą pochwalić się kilkoma funkcjami, które zwykle zarezerwowane są dla akcesoriów z wyższej półki. Jednocześnie nie są przesadnie drogie.

Chyba najważniejszą rzeczą jest to, że nowe pchełki realme wyposażone są w system aktywnej redukcji szumów otoczenia na poziomie 50 dB i 40000 Hz. Można dostosowywać jego moc, wybierając spośród trzech stopniowanych ustawień.

realme Buds Air 5 (źródło: realme) realme Buds Air 5 (źródło: realme)

Słuchawki mają łącznie 6 mikrofonów, które przydają się podczas prowadzenia rozmów telefonicznych. Pomagają w wychwytywaniu ludzkiego głosu i separowaniu go od hałasów otoczenia. Dzięki temu nasi rozmówcy nie powinni mieć problemu ze zrozumieniem nas, nawet jeśli przemieszczamy się chodnikami zgiełkliwego miasta.

realme Buds Air 5 (źródło: realme) realme Buds Air 5 (źródło: realme)

Każdy z budsów emituje dźwięk za pomocą sporawego, 12,4-milimetrowego przetwornika z funkcją Dynamic Bass Boost. Choć w takiej konstrukcji trudno o niezwykle soczysty bas, to miło, że producent pamięta o podbiciu go – fani tłustszych bitów nie powinni być zawiedzeni. Latencję określa się na 45 ms, przy połączeniu przez Bluetooth 5.3.

realme Buds Air 5 (źródło: realme) realme Buds Air 5 (źródło: realme) realme Buds Air 5 (źródło: realme)

Baterie 43 mAh wystarczają na 7 godzin odsłuchu muzyki (4,5 h z ANC). Słuchawek można używać nawet przez 38 godzin, gdy wziąć pod uwagę doładowania przez etui o pojemności 460 mAh. Już po 10 minutach przebywania w nim, pchełki są w stanie funkcjonować przez kolejne 7 godzin.

Każda ze słuchawek waży po 4,4 g. Ich obudowy są odporne na działanie potu i wilgoci, oferując zgodność z podstawowym certyfikatem IPX5.

6.9 Ocena

Słuchawki realme Buds Air 5 – cena i kilka kompromisów

Nowy sprzęt realme kosztuje 299 złotych. To o 100 złotych taniej niż w wypadku wersji Pro. Jasne jest więc, że producent musiał na czymś zaoszczędzić. Czego takiego zabrakło?

W obudowie słuchawek nie ma osobnego tweetera dla tonów wysokich. Nie obsłużą też one dźwięku wysokiej jakości LDAC. Kodeki AAC to max, co mogą ogarnąć Air Budsy.

Słuchawki kupicie w sieci sklepów Media Expert. Niebawem powinny pojawić się także na stronach sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl.