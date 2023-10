Nowy realme 11 5G to sprzęt pełen sprzeczności. Jest ekran 120 Hz, ale to nie AMOLED

Premiera realme 11 5G w Indiach nie była jakimś wielkim wydarzeniem i wprowadzenie tego urządzenia na polski rynek raczej nim nie zatrzęsie. A to dlatego, że nie jest to sprzęt bezkompromisowy.

Elegancki średniopółkowiec z ekranem IPS

Jak to w branży mobilnej elektroniki bywa (a zwłaszcza tej produkowanej w Chinach), realme 11 5G nie jest dla nas kompletnym zaskoczeniem. Mieliśmy okazję przyjrzeć się specyfikacji tego urządzenia już w sierpniu, kiedy to sprzęt debiutował na indyjskim rynku.

realme 11 5G (źródło: realme)

Jeszcze wtedy zwróciłem uwagę na styl nowego realme – o ile front nie wyróżnia się właściwie niczym spośród dziesiątek innych modeli smartfonów, tak tylny panel, a zwłaszcza wyspa z aparatami, mogą być do jakiegoś stopnia charakterystyczne. Przypominają coś na kształt „buźki” bez wyrazu.

Jednocześnie kolorystyka oraz detale obudowy starają się sugerować, że nie mamy do czynienia z kolejnym generycznym smartfonem ze średniej półki, ale urządzeniem ze szczyptą luksusu.

Nowy realme 11 5G wyposażono w:

ekran IPS 6,72 cala o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) z dynamicznym odświeżaniem do 120 Hz, próbkowaniem dotyku 240 Hz i jasnością maksymalną 680 nitów,

procesor MediaTek Dimensity 6100 (2,2 GHz) z grafiką Arm Mali-G57 MC2,

8 GB LPDDR4x RAM,

256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.2) z możliwością rozszerzenia o microSD do 2 TB,

aparat główny 108 Mpix (f/1.75, ISOCELL HM6, znany z Xiaomi 12T), zoom 3x + 2 Mpix (f/2.4),

aparat przedni 16 Mpix (f/2.45),

Dual SIM,

łączność 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz),

Bluetooth 5.2,

NFC,

baterię 5000 mAh z ładowaniem 67 W,

czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi,

port słuchawkowy, Hi-Res Audio,

system Android 13 z realme UI 4.0.

realme 11 5G (źródło: realme)

Przejdźmy teraz do ważnej kwestii: ceny. Łatwiej będzie ocenić start realme 11 5G w Polsce przez pryzmat specyfikacji w odniesieniu do tego, ile życzy sobie za sprzęt sam producent.

realme 11 5G w Polsce – za ile?

Producent wycenił swój najnowszy model na 1399 złotych. W czasie przedsprzedaży, prowadzonej w dniach 5-15 października, jest on dostępny za 1299 złotych. Można go nabyć w sieci sklepów Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Max Elektro, a także na Allegro, realmeshop.pl, sklep-realme.pl

oraz u operatorów sieci Play i Plus. 16 października cena wróci do bazowej.

Czy 1299 złotych to dużo? Cóż, potencjał fotograficzny jest spory – zastosowana matryca 108 Mpix sprawdziła się już w innych smartfonach, więc przy udziale dodatkowych czarów oprogramowania, będzie można uzyskiwać niezłe efekty podczas spontanicznych sesji zdjęciowych. Miło widzieć też 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, czy solidne ładowanie 67 W. Naładowanie baterii do połowy w 17 minut? W to mi graj!

Jest i kilka minusów. Aparat główny nie ma obiektywu ultraszerokokątnego, do dyspozycji użytkownika oddano tylko jeden głośnik mono, a ekran, choć odświeżany w 120 Hz, to nie AMOLED, a IPS. W tym przedziale cenowym – a zwłaszcza po powrocie do regularnej ceny – realme 11 5G będzie miał bardzo mocną konkurencję.