Nie musisz mieć najnowszego Samsunga, żeby korzystać z tej przełomowej funkcji

W marcu 2026 roku Samsung oficjalnie ogłosił wdrożenie rewolucyjnej funkcji na pierwszych smartfonach. Zostanie ona udostępniona także właścicielom starszych modeli. Jeśli macie któryś z tych, to też będziecie mogli z niej skorzystać.

Rewolucyjna funkcja nie tylko na najnowszych smartfonach Samsunga

W marcu 2026 roku południowokoreański producent oficjalnie poinformował, że właściciele smartfonów Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra będą mogli w prosty sposób przesyłać pliki na iPhone’y z użyciem Quick Share i odbierać pliki wysłane z wykorzystaniem AirDrop. Obie technologie stały się bowiem ze sobą kompatybilne.

Koreańczycy zadeklarowali też wówczas, że z możliwości tej będą mogli korzystać nie tylko właściciele smartfonów Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, ale również innych modeli, lecz nie wskazali konkretnych urządzeń.

Zrobił to jednak już serwis GalaxyClub. Według niego proste przesyłanie plików pomiędzy smartfonami Samsunga i Apple za pomocą Quick Share i AirDrop będzie możliwe dla właścicieli:

W przypadku ww. modeli pewne jest, że możliwość ta będzie dostępna, jednak można spodziewać się, że skorzystają z niej też właściciele innych smartfonów, w tym Galaxy Z Flip 7.

Możliwość przesyłania plików między smartfonami Samsunga i iPhone’ami z użyciem Quick Share i AirDrop prawdopodobnie zostanie oficjalnie wdrożona wraz z aktualizacją do One UI 8.5, która ma rozpocząć się późną wiosną br.

Istnieje sposób, żeby wcześniej skorzystać z tej nowej funkcji

Portal GalaxyClub podaje, że istnieje możliwość szybszego włączenia funkcji przesyłania plików między smartfonami Samsunga i Apple z wykorzystaniem Quick Share i AirDrop.

W pierwszej kolejności należy zaktualizować Quick Share, Quick Share Agent i Quick Share Connectivity (wszystkie aktualizacje można pobrać z Galaxy Store), a następnie pobrać rozszerzenie Quick Share z APK Mirror, co wymaga instalacji z pliku .apk.

Jeśli jednak nie jesteś zaawansowanym użytkownikiem – poczekaj cierpliwie, aż Samsung oficjalnie udostępni tę możliwość wraz z aktualizacją oprogramowania.