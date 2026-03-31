Instagram chce kasy. Można kupić abonament na dodatkowe funkcje

Instagram ma ponad 3 miliardy aktywnych użytkowników i nierzadko jest podstawowym kanałem komunikacji dla firm i celebrytów. Drzemie w nim olbrzymi potencjał, który będzie można efektywniej wykorzystać. Pozwoli na to program subskrypcyjny Instagram Plus.

Testowana przez grupę Meta subskrypcja Instagram Plus brzmi jak odpowiedź na usługę Snapchat+, która dotarła do Polski we wrześniu 2022 roku, zaledwie kilka miesięcy po globalnym debiucie. W obu przypadkach zasada jest ta sama – użytkownik może opłacać abonament i w zamian mieć dostęp do praktycznych funkcji na wyłączność.

Jakie korzyści daje subskrypcja Instagram Plus?

Korzyści płynące z opłacania abonamentu Instagram Plus powiązane są przede wszystkim z relacjami (czyli Stories). Konkretnie subskrypcja pozwala między innymi na:

wyświetlanie relacji dłużej niż przez 24 godziny,

oznaczanie relacji jako „wyróżnionych”,

tworzenie wielu „grup odbiorców” dla relacji,

wyświetlanie informacji o tym, kto ponownie obejrzał relację,

przeszukiwanie listy osób, które obejrzały relację,

obejrzenie podglądu relacji.

Jak zatem widać, cała oferta wydaje się skierowana przede wszystkim do osób, dla których Instagram jest narzędziem biznesowym i to im właśnie może przynieść największą korzyść.

Ile kosztuje Instagram Plus? Cena nie jest wysoka (przynajmniej na razie)

Aktualnie subskrypcja Instagram Plus jest obiektem testów w kilku krajach, przy czym nie została podana ich lista. Wiemy jednak, że opcję skorzystania z niej otrzymali między innymi użytkownicy z Filipin, gdzie cena wynosi 65 pesos miesięcznie (to równowartość ~4 złotych) oraz z Meksyku, gdzie trzeba za nią zapłacić 39 pesos (~8 złotych).

Screen przedstawiający Instagram Plus (źródło: Matt Navarra/Threads)

Rozbieżność cenowa jest spora, ale tak czy inaczej zanosi się na to, że nie będzie to szczególnie droga usługa. Dodatkowo – przynajmniej na razie – Meta oferuje również bezpłatny okres próbny trwający 1 miesiąc.

Snapchat+ okazał się strzałem w dziesiątkę i dziś – dzięki milionom subskrybentów – generuje spore przychody dla właściciela. Ciekawe, czy grupie Meta uda się powtórzyć ten sukces. Potencjał, bez wątpienia, jest niemały.