Instagram chce kasy. Można kupić abonament na dodatkowe funkcje

Instagram ma ponad 3 miliardy aktywnych użytkowników i nierzadko jest podstawowym kanałem komunikacji dla firm i celebrytów. Drzemie w nim olbrzymi potencjał, który będzie można efektywniej wykorzystać. Pozwoli na to program subskrypcyjny Instagram Plus.
Testowana przez grupę Meta subskrypcja Instagram Plus brzmi jak odpowiedź na usługę Snapchat+, która dotarła do Polski we wrześniu 2022 roku, zaledwie kilka miesięcy po globalnym debiucie. W obu przypadkach zasada jest ta sama – użytkownik może opłacać abonament i w zamian mieć dostęp do praktycznych funkcji na wyłączność.
Jakie korzyści daje subskrypcja Instagram Plus?
Korzyści płynące z opłacania abonamentu Instagram Plus powiązane są przede wszystkim z relacjami (czyli Stories). Konkretnie subskrypcja pozwala między innymi na:
- wyświetlanie relacji dłużej niż przez 24 godziny,
- oznaczanie relacji jako „wyróżnionych”,
- tworzenie wielu „grup odbiorców” dla relacji,
- wyświetlanie informacji o tym, kto ponownie obejrzał relację,
- przeszukiwanie listy osób, które obejrzały relację,
- obejrzenie podglądu relacji.
Jak zatem widać, cała oferta wydaje się skierowana przede wszystkim do osób, dla których Instagram jest narzędziem biznesowym i to im właśnie może przynieść największą korzyść.
Ile kosztuje Instagram Plus? Cena nie jest wysoka (przynajmniej na razie)
Aktualnie subskrypcja Instagram Plus jest obiektem testów w kilku krajach, przy czym nie została podana ich lista. Wiemy jednak, że opcję skorzystania z niej otrzymali między innymi użytkownicy z Filipin, gdzie cena wynosi 65 pesos miesięcznie (to równowartość ~4 złotych) oraz z Meksyku, gdzie trzeba za nią zapłacić 39 pesos (~8 złotych).
Rozbieżność cenowa jest spora, ale tak czy inaczej zanosi się na to, że nie będzie to szczególnie droga usługa. Dodatkowo – przynajmniej na razie – Meta oferuje również bezpłatny okres próbny trwający 1 miesiąc.
Snapchat+ okazał się strzałem w dziesiątkę i dziś – dzięki milionom subskrybentów – generuje spore przychody dla właściciela. Ciekawe, czy grupie Meta uda się powtórzyć ten sukces. Potencjał, bez wątpienia, jest niemały.