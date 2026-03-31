Instagram chce kasy. Można kupić abonament na dodatkowe funkcje

Instagram ma ponad 3 miliardy aktywnych użytkowników i nierzadko jest podstawowym kanałem komunikacji dla firm i celebrytów. Drzemie w nim olbrzymi potencjał, który będzie można efektywniej wykorzystać. Pozwoli na to program subskrypcyjny Instagram Plus.

Testowana przez grupę Meta subskrypcja Instagram Plus brzmi jak odpowiedź na usługę Snapchat+, która dotarła do Polski we wrześniu 2022 roku, zaledwie kilka miesięcy po globalnym debiucie. W obu przypadkach zasada jest ta sama – użytkownik może opłacać abonament i w zamian mieć dostęp do praktycznych funkcji na wyłączność.

Jakie korzyści daje subskrypcja Instagram Plus?

Korzyści płynące z opłacania abonamentu Instagram Plus powiązane są przede wszystkim z relacjami (czyli Stories). Konkretnie subskrypcja pozwala między innymi na:

  • wyświetlanie relacji dłużej niż przez 24 godziny,
  • oznaczanie relacji jako „wyróżnionych”,
  • tworzenie wielu „grup odbiorców” dla relacji,
  • wyświetlanie informacji o tym, kto ponownie obejrzał relację,
  • przeszukiwanie listy osób, które obejrzały relację,
  • obejrzenie podglądu relacji.

Jak zatem widać, cała oferta wydaje się skierowana przede wszystkim do osób, dla których Instagram jest narzędziem biznesowym i to im właśnie może przynieść największą korzyść.

Ile kosztuje Instagram Plus? Cena nie jest wysoka (przynajmniej na razie)

Aktualnie subskrypcja Instagram Plus jest obiektem testów w kilku krajach, przy czym nie została podana ich lista. Wiemy jednak, że opcję skorzystania z niej otrzymali między innymi użytkownicy z Filipin, gdzie cena wynosi 65 pesos miesięcznie (to równowartość ~4 złotych) oraz z Meksyku, gdzie trzeba za nią zapłacić 39 pesos (~8 złotych).

Screen przedstawiający Instagram Plus (źródło: Matt Navarra/Threads)

Rozbieżność cenowa jest spora, ale tak czy inaczej zanosi się na to, że nie będzie to szczególnie droga usługa. Dodatkowo – przynajmniej na razie – Meta oferuje również bezpłatny okres próbny trwający 1 miesiąc.

Snapchat+ okazał się strzałem w dziesiątkę i dziś – dzięki milionom subskrybentów – generuje spore przychody dla właściciela. Ciekawe, czy grupie Meta uda się powtórzyć ten sukces. Potencjał, bez wątpienia, jest niemały.

Zobacz również
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

