Koniec domysłów. Google Pixel 11 ma tak wyglądać

Wygląd Pixela 11 nie jest już tajemnicą -może z wyjątkiem małych szczegółów. Chociaż trzeba przyznać, że nigdy nie był prawdziwą niewiadomą.

Google Pixel 11 na pierwszych renderach

Tuż po premierze serii Pixel 10 na łamach Bloomberga wypowiedział się Ivy Ross, dyrektor ds. projektowania sprzętu w Google. Dowiedzieliśmy się wówczas, że jego zespół stara się co 2-3 lata wprowadzić nowy język designu w Pixelach. Ross dodał, że projekt smartfonów na 2026 rok, czyli Pixeli 11, jest finalizowany. To wszystko zapowiadało, że Google nie szykuje większych zmian w wyglądzie i najwidoczniej faktycznie ten scenariusz się spełni.

Serwis Android Headlines, we współpracy z OnLeaks, po raz kolejny dostarczył renderów przedstawiających nowego Pixela – tym razem podstawowy model Pixel 11. Wcześniej bowiem dostaliśmy zapowiedź designu Pixela 11 Pro Fold, a w zeszłym roku poznaliśmy wygląd Pixeli 10 kilka miesięcy przed premierą.

Warto dodać, że przedstawione rendery nie muszą być w 100% dokładne i finalnie smartfon może się różnić w niektórych szczegółach. Ponadto użyty kolor to wyłącznie pomysł osób odpowiedzialnych za omawiane grafiki – wersje kolorystyczne na ten moment nie są bowiem znane.

Co się zmieni w Pixelu 11?

Mówi się o smuklejszych ramkach wokół ekranu, ale z drugiej strony Pixel 11 ma zachować ten sam, 6,3-calowy wyświetlacz LTPO AMOLED. Nie zmienią się też jego wymiary – 152,8 x 72 mm, więc odchudzenie ramek może być tylko zabiegiem stylistycznym. Obudowa straci jednak 0,1 mm grubości – Pixel 11 ma mieć 8,5 mm.

Uwagę zwraca odświeżona wyspa aparatów, której niemal cała górna powierzchnia jest czarna. Podobne podejście mogliśmy już zobaczyć w przypadku renderów Pixela 11 Pro Fold i najpewniej ten sam design trafi do wszystkich pozostałych Jedenastek z Mountain View.

Android Headlines dodaje, że Google może pozostać przy 12 GB RAM, a w najtańszej wersji nadal będzie tylko 128 GB pamięci. We wnętrzu znajdzie się jeszcze Tensor G6, który w tym roku ma być 7-rdzeniowym układem, a zamiast modemu Samsunga ma pojawić się MediaTek M90.

Trudno w tych czasach przewidzieć cenę Pixela 11, ale niektórzy wskazują, że może pozostać na poziomie z zeszłego roku. Przypominam, że Google Pixel 10 startował od 799 dolarów w USA, a w Polsce w dniu premiery został wyceniony 3949 złotych.