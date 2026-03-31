To będzie niezły smartfon. Producent się zrehabilituje

Niedawno do oferty tego producenta dołączył mierny smartfon, którego największą zaletą jest nawet całkiem atrakcyjny design. Wkrótce portfolio marki uzupełni jednak lepiej wyposażony model.

Smartfon HMD Crest 2 Pro będzie przyzwoity

Fińskie przedsiębiorstwo, które odpowiada za nieudany powrót marki Nokia na rynek smartfonów, koncentruje się na niższej i średniej półce. Nadchodząca nowość ulokuje się na tej ostatniej, oferując przyzwoitą specyfikację techniczną, w zupełności wystarczającą wielu użytkownikom.

Smartfon HMD Crest 2 Pro będzie miał bowiem duży wyświetlacz Super AMOLED, bo o przekątnej 6,78 cala, który ma cechować się również rozdzielczością Full HD+ oraz odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Ponadto na przodzie ulokuje się 50 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

HM Crest 2 Pro (źródło: @smashx_60 | X)

Na tyle zaś producent planuje umieścić trzy aparaty: o rozdzielczościach 64 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Sugerując się nimi, można założyć, że do dyspozycji użytkowników zostaną oddane aparaty szerokokątny i ultraszerokokątny. Trzeci może służyć do zdjęć makro albo pomiaru głębi ostrości przy zdjęciach z efektem bokeh.

Wiadomo też, że smartfon HMD Crest 2 Pro zostanie wyposażony w zaprezentowany w grudniu 2025 roku procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 z modemem 5G, a także akumulator o pojemności 6000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 33 W.

Termin oficjalnej premiery nie jest jeszcze znany.

Smartfon HMD Crest 2 Pro będzie o niebo lepszy niż HMD Luma

Wcześniej ofertę HMD uzupełnił smartfon HMD Luma, który może i wygląda całkiem, całkiem (jego design przypomniał mi model Honor 200 Pro), ale dostarczana przez niego specyfikacja pozostawia wiele do życzenia.

HMD Luma (źródło: HMD)

Smartfon HMD Luma ma jednak kilka zalet – wśród nich można wymienić odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie, do 256 GB pamięci wbudowanej, slot na kartę microSD do 1 TB, podwójne głośniki i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Jednocześnie smartfon HMD Luma ma 6,67-calowy ekran o rozdzielczości jedynie HD+ 1604×720 pikseli, tylko 4 GB RAM i procesor Unisoc T615, więc korzystanie z niego będzie wymagało wyrozumiałości. Do tego zainstalowany na start system to Android 15, gdy powinien to być już Android 16.