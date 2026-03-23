Masz Samsunga, a Twoja druga połówka iPhone’a? To już nie będzie problemem

Samsung poinformował, że przesyłanie plików między smartfonami Galaxy i iPhone’ami (w końcu) stanie się dużo łatwiejsze. Początkowo jednak ta funkcja będzie dostępna dla wybranych użytkowników.

Samsung dodaje wsparcie dla AirDrop do Quick Share

Choć Android i iOS są dziś bardzo podobne do siebie – przesiadka ze smartfona z Androidem na iPhone’a nie wymaga już diametralnej zmiany przyzwyczajeń, to wciąż urządzenia z tymi systemami nie współpracują ze sobą w 100% bezproblemowo.

Jednym z takich „problematycznych” obszarów jest przesyłanie plików – Android ma Quick Share, a iOS AirDrop, które jeszcze do niedawna nie były ze sobą kompatybilne. To się jednak (bardzo) powoli zmienia – w pierwszej kolejności funkcję przesyłania plików z użyciem Quick Share na iPhone’y stało się możliwe na smartfonach z serii Google Pixel 10 – już pod koniec 2025 roku.

Następnie dostępność tej funkcji została rozszerzona na kolejne Pixele, a teraz Samsung ogłosił, że z takiej możliwości skorzystają również właściciele smartfonów z serii Galaxy S26, która została zaprezentowana 25 lutego 2026 roku. Dzięki temu będą mogli bez problemu przesyłać zdjęcia i filmy na iPhone’y z użyciem Quick Share oraz odbierać pliki wysłane z urządzeń Apple z wykorzystaniem AirDrop.

W pierwszej kolejności możliwość ta będzie dostępna – już od dziś, tj. 23 marca 2026 roku – dla właścicieli smartfonów Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ i Samsung Galaxy S26 Ultra w Korei Południowej. Następnie dostęp do niej zyskają również posiadacze najnowszych flagowców producenta w Europie, Hong Kongu, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz na Tajwanie.

Nie masz Samsunga Galaxy S26? Nic straconego

Nikogo nie powinno dziwić, że kompatybilność Quick Share z AirDrop została udostępniona w pierwszej kolejności na najnowszych flagowych smartfonach – to standardowa praktyka, że nowe funkcje najpierw trafiają do właścicieli najświeższych eSek.

Koreańczycy deklarują jednak, że rozszerzenie o dodatkowe urządzenia zostanie ogłoszone w późniejszym terminie, zatem należy spodziewać się, że z tego rozwiązania będą mogli skorzystać też właściciele innych smartfonów Samsunga.

I nie tylko, ponieważ już w listopadzie 2025 roku Qualcomm zapowiedział, że Quick Share kompatybilne z AirDrop będzie dostępne na wielu różnych smartfonach z Androidem.