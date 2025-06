Kolejna przeglądarka trafi na Windowsa. Będzie inteligentna jak żadna inna

Na komputerach z Windowsem będzie można zainstalować nową przeglądarkę internetową. Narzędzie będzie dysponowało licznymi funkcjami, opartymi na sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja Perplexity rozwija się w bardzo szybkim tempie, stając się coraz lepszą konkurencją choćby dla ChatGPT OpenAI, Bing Microsoftu czy Gemini Google. Firma sukcesywnie ulepsza swoje duże modele językowe, a teraz ma zamiar udostępnić własną przeglądarkę o nazwie Comet użytkownikom Windowsa – choć, póki co, wyłącznie testerom wersji beta. O kompilacji dla tego systemu poinformował CEO Perplexity – Aravind Srinivas – na platformie X. Przedstawiciel zdradził też, że tworzone jest także wydanie na Androida, a ponadto należy się spodziewać aktualizacji dot. wersji na iOS.

Windows build is also ready. And few invites have been sent for early testers. Android build is also moving at a crazy pace and moving ahead of schedule. iOS updates soon. https://t.co/qwmd3QpqVn