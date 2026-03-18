Sztuczna inteligencja może wyeliminować pijanych kierowców

Naukowcy opracowali innowacyjną technologię, która może pomóc wyeliminować pijanych kierowców. Podstawą jej działania jest sztuczna inteligencja. To kolejny dowód na to, że AI wcale nie jest bezużyteczna.

Badacze chcą wykorzystać AI do poprawy bezpieczeństwa na drogach

Sztuczna inteligencja nie przestaje zaskakiwać. Modele AI wykorzystywane są już w wielu narzędziach i miejscach, np. w Watykanie, gdzie przełamie bariery językowe i pomoże wiernym na bieżąco rozumieć papieża. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji znajdują też zastosowanie w codziennych sprawach, a Polacy już doceniają je za ułatwienie zakupów.

Teraz okazuje się, że AI może być przydatna w zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach. Naukowcy z Uniwersytetu Edith Cowan (ECU) pracują nad technologią, dzięki której możliwe będzie szybkie zidentyfikowanie kierowców zachowujących się niebezpiecznie oraz będących pod wpływem alkoholu. Według badaczy do trzech głównych przyczyn wypadków drogowych należą:

podwyższona zawartość alkoholu we krwi,

zmęczenie,

ekspresja emocji (np. złość).

Warto wspomnieć, że według literatury psychologicznej te trzy czynniki są ze sobą powiązane. Ponadto według badaczy ludzkie twarze są bogactwem informacji.

Sztuczna inteligencja wykryje pijanych kierowców, zmęczenie i zbyt silne emocje

Aby opracować system wykrywający jedną z powyższych przyczyn wypadków naukowcy z ECU wykorzystali pojedynczy, głęboki model uczenia 3D. Technologia została nazwana Jack of Many Faces i polega na przeanalizowaniu subtelnych ruchów twarzy danej osoby, a także mruganie oczami czy emocje.

(źródło: ECU „Jack of Many Faces” | Tariq A., Masek M., Atif Azad. R. M., Gilani Z.)

Jak wyjaśnia jeden z przedstawicieli grupy naukowców, sztuczna inteligencja w trójwymiarze przeprowadza analizę rysów twarzy, aby określić ekspresję i ocenić stan fizjologiczny badanej osoby. Badacz podkreśla, że ten sprytny, inteligentny algorytm potrafi odróżnić, czy kierowca jest senny, czy tylko wykonuje jakąś mimikę, czy jest pod wpływem alkoholu.

Podczas innych badań naukowcy sprawdzali też połączenie podczerwieni z wideo w normalnych kolorach. Uzyskane wyniki technologii BiFuseNet udowodniły, że IR może dodatkowo usprawnić przeprowadzaną przez AI analizę, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.

Badacze sprawdzili już opracowane technologie podczas eksperymentów. Wykazano, że rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji osiągnęły dokładność na poziomie 88,41%.