Przeglądarka Perplexity od teraz za darmo. Dla wszystkich

Jeden z największych graczy w świecie sztucznej inteligencji zdecydował się na ważny krok. Od października 2025 roku przeglądarka Perplexity o nazwie Comet jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych – nie trzeba ani opłacać abonamentu, ani czekać na zaproszenie.

Możesz już pobrać Comet – przeglądarka Perplexity dostępna za darmo

Jeszcze w lipcu 2025 roku Perplexity uruchomiło własną przeglądarkę internetową o nazwie Comet. Aplikacja bazuje na silniku Chromium – zupełnie jak Google Chrome, ale też Opera, Microsoft Edge, Vivaldi czy Brave. Jest od nich jednak zupełnie inna, ponieważ na pierwszym miejscu stawia sztuczną inteligencję.

Przeglądarka Comet integruje w sobie kluczowe narzędzia Perplexity, na czele z czatem oraz wyszukiwarką generującą odpowiedzi przez AI. Jest też wirtualny asystent, który potrafi wykonywać część zadań za użytkownika – na przykład streścić artykuł, przygotować rezerwację noclegu czy poszukać najlepszych cen produktów na liście zakupów.

Początkowo korzystanie z przeglądarki zarezerwowane było jednak dla bardzo wąskiej grupy użytkowników. Dostęp do niej mieli jedynie abonenci Perplexity Max (a więc płacący 200 dolarów miesięcznie!), a nieco później do kolejnej garstki osób trafiły zaproszenia. Teraz wreszcie zostaje udostępniona publicznie.

Perplexity zdecydowało się na udostępnienie przeglądarki Comet wszystkim użytkownikom. Korzystanie z niej jest bezpłatne i otrzymaliśmy obietnicę, że tak pozostanie już zawsze. Możesz ją pobrać z oficjalnej strony.

A Comet+ to pigułka wiedzy na co dzień

Dla osób, które mają jednak za dużo pieniędzy i nie wiedzą, co z nimi zrobić, przygotowany został pakiet subskrypcyjny Comet+. Zapewnia on dostęp do wyselekcjonowanych treści czołowych redakcji (takich jak CNN, Fortune, Le Monde, The Los Angeles Times czy The Washington Post) z poziomu przeglądarki.

Subskrypcja Comet+ została wyceniona na 5 dolarów miesięcznie, ale abonenci Perplexity Pro i Perplexity Max otrzymają dostęp do niej bez dodatkowych opłat.

Wypada zaznaczyć, że Perplexity nie jest bezkonkurencyjne w obszarze przeglądarek skupionych wokół AI. Całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że Opera uruchomiła przeglądarkę Neon, twórcy Arc przygotowali Dia, a OpenAI pracuje nad własną przeglądarką, w której sercu stanie ChatGPT. Nie da się też nie zauważyć integracji Gemini z Google Chrome.