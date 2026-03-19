Firefox nie składa broni. Szykuje mocne uderzenie

W swoich najlepszych czasach, a było to w okolicach roku 2010, Firefox znajdował się na co trzecim komputerze i dla wielu osób był programem pierwszego wyboru. Dziś jednak rynek przeglądarek internetowych jest absolutnie zdominowany przez Google Chrome, którego udział oscyluje wokół 75%, a któremu towarzystwa dotrzymują inne aplikacje bazujące na silniku Chromium, takie jak Opera czy Microsoft Edge. Mozilla w ostatnich latach nie zdołała dotrzymywać im kroku, ale wygląda na to, że nie składa broni.

Mozilla zapowiada Firefox 149. Wbudowany VPN wśród najważniejszych nowości

Oficjalnie zapowiedziana została aktualizacja przeglądarki Firefox do wersji 149. Choć nie jest to okrągły numer, Mozilla szykuje jeden z największych pakietów nowości od lat. Najważniejszym punktem na liście jest wbudowana i całkowicie bezpłatna usługa VPN. Pozwoli ona na ukrycie rzeczywistego adresu IP przed modułami śledzącymi oraz uzyskanie dostępu do serwisów znajdujących się za geoblokadą, bez konieczności pobierania dodatkowych aplikacji lub wtyczek.

Niestety, początkowo z opracowanego przez firmę Mozilla VPN-u skorzystają wyłącznie użytkownicy w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Drugie ograniczenie polega na tym, że obowiązuje limit 50 gigabajtów danych na każdą osobę. Przynajmniej na razie.

Nowości w Mozilla Firefox 149 (źródło: Mozilla)

Więcej ciekawych nowości w Firefox 149

Firefox 149 to nie tylko wbudowany VPN, ale też kilka innych nowinek. Wśród nich znajduje się funkcja Smart Window, która umożliwia podsumowywanie artykułów, porównywanie produktów oraz realizację innych zadań wykorzystujących konwersacyjną sztuczną inteligencję (stanowi to rozwinięcie istniejącej już funkcji AI Window). Jeśli zaś od AI chcesz być jak najdalej, Mozilla umożliwia wyłączenie wszystkich tego typu narzędzi za pomocą jednego przełącznika.

Kolejną nowością jest natywny tryb podzielonego ekranu, pozwalający na rozmieszczenie dwóch stron internetowych obok siebie, w ramach jednego okna aplikacji. To rozwiązanie, które znamy już z konkurencyjnych przeglądarek i dobrze, że wreszcie zaoferuje je również Firefox. Do tego dochodzi moduł notatek zapisywanych bezpośrednio na aktywnych kartach, a całość zamyka delikatnie odświeżony wygląd.

Przeglądarka Mozilla Firefox 149 na PC zostanie wydana 24 marca 2026 roku. Obecni użytkownicy otrzymają ją w formie automatycznej aktualizacji, a inni będą mogli sprawdzić ją, pobierając instalator z oficjalnej strony. Ciekawe, czy wprowadzone nowinki pozwolą Liskowi odzyskać zainteresowanie użytkowników. Aktualnie bowiem jego udział w rynku wynosi zaledwie 4%