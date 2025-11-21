Perplexity chce Ci włożyć swoją przeglądarkę do kieszeni

Koncentrująca się na sztucznej inteligencji przeglądarka internetowa Comet, za którą stoi ekipa Perplexity, dociera do kolejnych użytkowników. Jej dostępność nie jest już ograniczona do komputerów osobistych.

Comet – przeglądarka Perplexity

W lipcu 2025 roku, dając mocny dowód na swoje niemałe ambicje, Perplexity uruchomiło własną przeglądarkę internetową o nazwie Comet. To aplikacja bazująca na silniku Chromium i nakładająca na niego pakiet narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Początkowo mogli z niej korzystać nieliczni, ale w październiku 2025 roku Perplexity udostępniło przeglądarkę Comet publicznie – za darmo (z obietnicą, że tak pozostanie już zawsze). Od tego momentu każdy zainteresowany może pobrać ją na swój komputer i korzystać do woli.

Przeglądarka Comet trafia na smartfony z Androidem

Teraz Perplexity stawia kolejny krok, udostępniając swoją przeglądarkę internetową w sklepie Google Play i tym samym umożliwiając jej instalację na urządzeniach mobilnych: smartfonach i tabletach.

Tak jak na komputerach, z przeglądarki Comet na smartfonach i tabletach można korzystać bez opłat. Wersja mobilna nie różni się też od desktopowej pod względem funkcjonalności, w której kluczową rolę odgrywa asystent AI, gotowy do odpowiadania na pytania i wspierania użytkownika w codziennym przeglądaniu internetu. Można z nim wchodzić w interakcje zarówno w sposób tradycyjny, jak i głosowo.

Szeroka funkcjonalność AI, …która mnie nie przekonuje

Przeglądarka Comet jest w stanie szukać informacji i wykonywać proste zadania za użytkownika, takie jak na przykład przygotowanie określonego zakupu czy wykonanie researchu lub porównania. Wykorzystuje opracowane przez Perplexity narzędzia, aby na każdym kroku wspomagać użytkownika…

źródło: Google Play

Tak przynajmniej przedstawia to sam producent – sam testowałem Comet na komputerze i szczerze mówiąc, w tej chwili nie widzę powodu, by zamienić swoją przeglądarkę na to rozwiązanie. Ani żadne inne utrzymane w podobnym duchu – wszak jest także Opera Neon i jest też Atlas (twórców narzędzia ChatGPT), pośród jeszcze paru innych.

Nie zachęcają również słowa twórców, którzy nie ukrywają, że jednym z głównych celów wypuszczenia przeglądarki Comet jest zbieranie danych na temat użytkowników, aby później je spieniężyć poprzez spersonalizowane reklamy.