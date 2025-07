Jedna promocja to za mało? Sprawdź, jak zaoszczędzić na smartfonach Samsunga

Promocje przygotowane przez Samsunga mogą okazać się świetną okazją, aby kupić nowy smartfon – i to w dodatku nie mówimy wyłącznie o modelach z najwyższej półki. Firma oferuje duże zwroty pieniędzy i inne akcje, obniżające koszt zakupu telefonu (a właściwie telefonów – różnych modeli).

Kup smartfon Samsunga i otrzymaj nawet 1400 złotych zwrotu

Premiera Samsunga Galaxy Z Flip 7 i debiut Samsunga Galaxy Z Fold 7 to wciąż gorące tematy, ale dziś spojrzymy w kierunku modeli, których składanie niekoniecznie jest dobrym pomysłem (aczkolwiek do nich też jeszcze wrócimy – na końcu wpisu). Koreańczycy przygotowali bowiem promocję na wybrane smartfony.

W celu zdobycia zwrotu pieniędzy trzeba wykonać kilka kroków. Nowy smartfon z serii Galaxy S25 lub Galaxy A36 należy kupić w sklepie Samsung.pl lub u jednego z partnerów (listę partnerów znajdziesz w regulaminie) – zakup musi odbyć się od 14 do 28 lipca 2025 roku. Kolejnym zadaniem jest aktywowanie urządzenia do 3 sierpnia 2025 roku. Wypada wiedzieć, że w celu aktywacji niezbędne jest uruchomienie smartfona na terytorium Polski oraz posiadanie dostępu do sieci. Użytkownik musi też zaakceptować warunki EULA.

Po spełnieniu powyższych punktów trzeba zlokalizować banner z promocją w aplikacji Samsung Members. Pozwala on na zgłoszenie udziału, co sprowadza się do wypełnienia formularza do dnia 10 sierpnia 2025 roku, a także wysłania dowodu zakupu oraz zdjęcia pudełka z widocznym numerem IMEI.

Jeśli zakup odbył się w sklepie Samsunga, po pozytywnej weryfikacji do klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z unikalnym kodem, który należy podać w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę. Następnie, po 14 dniach roboczych od momentu przejścia pozytywnej weryfikacji oraz zawarcia umowy o kartę, użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy. Kartę przedpłaconą można dodać Portfela Google, aby płacić zbliżeniowo za dowolne zakupy.

W sytuacji, gdy zakup miał miejsce u jednego z partnerów, po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia klient otrzymasz zwrot na konto. Wypłata nastąpi do 21 dni kalendarzowych.

Kwoty zwrotu różnią się zależnie od zakupionego smartfona i wynoszą:

Oczywiście przed skorzystaniem z promocji warto zapoznać się z jej regulaminem. Istnieją dwa regulaminy – pierwszy dla zakupu na stronie Samsung.pl, a drugi dla zakupu u partnerów firmy (link do niego znajdziecie nieco wyżej).

Promocja na Samsunga Galaxy S24 FE

Co prawda mamy do czynienia z inną promocją, aczkolwiek jej zasady są bardzo zbliżone. Wypada podkreślić, że w tym przypadku zainteresowani mają na ten moment znacznie mniej czasu, więc warto się pospieszyć z podjęciem decyzji o zakupie.

Otóż klienci, którzy kupią Samsunga Galaxy S24 FE w sklepie producenta lub u jednego z partnerów (lista jest w regulaminie), dostaną zwrot w wysokości 1000 złotych. Dotyczy to urządzeń zakupionych 02 lipca do 20 lipca 2025 roku – tak, promocja zaczęła się już sporo wcześniej, ale wypada o niej wspomnieć.

Następnie należy aktywować urządzenie do 27 lipca 2025 roku, wypełnić formularz dostępny pod bannerem w aplikacji Samsung Members i przejść pozytywnie weryfikację. Przy zakupie w sklepie Samsunga zwrot pojawi się na karcie przedpłaconej w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę, a przy zakupie u partnerów klient otrzyma zwrot na podane konto.

Ponownie mamy dwa regulaminy. Pierwszy regulamin dotyczy zakupu na stronie Samsung.pl, drugi – zalinkowany nieco wyżej – zakupu u partnera.

Przedsprzedaż Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7 wciąż trwa

Na koniec wypada jeszcze wspomnieć, że przedsprzedaż najnowszych składanych smartfonów Samsunga wciąż trwa. Do 24 lipca można kupić wyższą wersję pamięciową w cenie niższej. Do tego – kupując smartfon w oficjalnym sklepie Samsunga, korzystając z naszego kodu TABLETOWO – obniżycie cenę o 300 złotych (a kupując jeden z nowych zegarków – o 200 złotych).

Standardowe ceny wszystkich składaków prezentują się następująco:

Galaxy Z Flip 7 FE 128 GB: 4299 złotych,

Galaxy Z Flip 7 FE 256 GB: 4499 złotych,

Galaxy Z Flip 7 256 GB: 4999 złotych,

Galaxy Z Flip 7 512 GB: 5499 złotych,

Galaxy Z Fold 7 256 GB: 8799 złotych,

Galaxy Z Fold 7 512 GB: 9299 złotych,

Galaxy Z Fold 7 1 TB: 10599 złotych.

