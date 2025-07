Aplikacja udowodni Ci, że lepiej pić kranówkę niż wodę butelkowaną

Rząd przyjął projekt ustawy, który zmusi dostawców wody m.in. do udostępnienia odbiorcom programu, w którym znajdą kilka istotnych informacji. Aplikacja przede wszystkim udowodni, że bardziej opłaca się pić kranówkę niż wodę butelkowaną.

Aplikacja pokaże, ile zużywasz wody i ile za nią płacisz, a do tego porówna ceny kranówki z cenami wody butelkowanej

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie bylibyście w stanie powiedzieć „z marszu”, ile zużywacie wody i ile za nią płacicie w skali miesiąca czy roku. Informacje te co prawda są dostępne (a na pewno powinny), lecz często w niezbyt przystępnej i możliwej do sprawdzenia w kilka sekund formie.

Nowe przepisy, których projekt przyjęła Rada Ministrów, mają to zmienić. Ich wdrożenie jest konieczne i wynika z obowiązku dostosowania polskiego prawa do obowiązującego w Unii Europejskiej. Jedną z najbardziej istotnych zmian, jakie one wprowadzą, jest udostępnienie przez dostawców wody aplikacji, w której odbiorcy znajdą kilka ważnych informacji.

Przede wszystkim aplikacja pokaże, ile wody zużywa dane gospodarstwo domowe oraz ile płaci za każdy litr dostarczonej wody. Ponadto obowiązkowe będzie porównanie ceny kranówki z cenami wody butelkowanej. Taka informacja ma być dostarczana przynajmniej raz w roku. Opcjonalnie dostawcy mogą przekazać ją na fakturze.

Już teraz jednak wiadomo, że ceny wody z kranu są znacząco niższe niż ceny wody butelkowanej. Polskie Radio 24 podaje, że litr kranówki kosztuje ~1 grosz, podczas gdy litrowa butelka wody od 1,5 do nawet 3 złotych. Oznacza to, że ta ostatnia może być droższa aż o 300%. Takie porównanie na fakturze czy w aplikacji może sprawić, że więcej osób zda sobie z tego sprawę.

fot. RonPorter | Pixabay

Oprócz tego odbiorcy wody mają mieć możliwość uzyskania online informacji na temat jakości wody, jej twardości i stopnia mineralizacji oraz ewentualnego przekroczenia wartości parametrycznych.

Woda z kranu jest tańsza i zdrowa

W większości przypadków kranówka w Polsce nadaje się do spożycia. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach informuje, że dzięki regulacjom prawnym i kontrolom, woda z kranu jest bezpieczna i zdrowa, ponieważ jest bogata w elektrolity i minerały niezbędne dla zdrowia.

Woda butelkowana natomiast często pochodzi z tych samych źródeł, co woda kranowa, jednak w jej przypadku koszt i wpływ na środowisko są znacząco większe. Na jej picie można zdecydować się raczej tylko wtedy, gdy woda z kranu ma mętną konsystencję, brązowy odcień lub nieprzyjemny zapach albo stała długo w rurach albo doszło do awarii instalacji.