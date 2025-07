Ujawnił plany Apple. Teraz ma stanąć przed sądem

Informacje na temat nowych produktów najczęściej pochodzą z przecieków, którymi dzielą się różne źródła. Niektóre z nich zdołały zdobyć renomę, dzięki której uznawane są za wysoce wiarygodne. Jeden z informatorów ma jednak kłopoty, ponieważ Apple chce go postawić przed sądem.

Jest kilku informatorów, którzy specjalizują się w przeciekach na temat produktów Apple. Wśród nich można wymienić analityka Ming-Chi Kuo, ale w tym gronie znajduje się też Jon Prosser, znany z kanału Front Page Tech (fpt.) na YouTube. Gigant z Cupertino chce, żeby stanął przed sądem za przedpremierowe ujawnienie planów firmy.

W kwietniu 2025 roku na kanale fpt. opublikowano blisko 10-minutowy film, w którym Jon Prosser pokazał, jak ma wyglądać interfejs iOS 19 (wówczas jeszcze nie było wiadomo, że ma nazywać się iOS 26). Nie jest to jedyny przedpremierowy przeciek, lecz to właśnie on stał się powodem kłopotów.

Jon Prosser został bowiem pozwany przez Apple, podobnie jak jego kolega Michael Ramacciott. Obaj oskarżani są za „przywłaszczenie tajemnic handlowych”. Amerykański gigant uważa, że uzyskali oni dostęp do znacznej ilości dodatkowych informacji, stanowiących tajemnice handlowe firmy Apple, które nie zostały jeszcze ujawnione publicznie.

Przedsiębiorstwo z siedzibą w Cupertino domaga się nakazu, który miałby zapobiec ujawnieniu większej ilości informacji, ponieważ nie wie, jakie dokładnie dane zostały pozyskane przez pozwanych. Apple chce też procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych, aby w jego trakcie ustalona została wysokość odszkodowania.

W historii tej pojawia się jeszcze jedna osoba, a mianowicie Ethan Lipnik, który pracował dla Apple i miał dostęp do iPhone’a z zainstalowanym oprogramowaniem, znajdującym się w fazie rozwoju. Michael Ramacciott miał (prawdopodobnie bez wiedzy Lipnika) przejrzeć go i pokazać nowy system Prosserowi z użyciem połączenia FaceTime.

Ethan Lipnik został zwolniony po tym, jak Apple dowiedziało się o wycieku z anonimowego e-maila. Jon Prosser zarzeka się, że nie zdawał sobie sprawy z tego, w jaki dokładnie sposób te informacje zostały pozyskane.

For the record: I certainly did not “plot” to access anyone’s phone and was unaware of the situation playing out.