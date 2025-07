Oto Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic. Pierwsze zegarki z Gemini

Samsunga Galaxy Z Fold 7 już poznaliście. Samsung Galaxy Z Flip 7 też jest już Wam znany. Czas na kolejne i jednocześnie ostatnie nowości zaprezentowane dziś w Nowym Jorku na konferencji Galaxy Unpacked – zegarki! Oto nowe Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic.

Czym różnią się od siebie Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic?

Zasadnicza różnica to design, wielkość i wersje kolorystyczne. Galaxy Watch 8 dostępny jest w dwóch rozmiarach: 40 mm i 44 mm, w kolorze grafitowym i srebrnym, podczas gdy Galaxy Watch 8 Classic – tylko w opcji 46 mm w wersji białej i czarnej.

Wzornictwo obu modeli zdaje się być dyskusyjne. O ile bowiem poprzednie generacje wyglądały jak typowe smartwatche z okrągłymi tarczami, spośród których wyróżniał się jedynie Galaxy Watch Ultra, o tyle najnowsza generacja to jakiś totalny odlot, starający się nawiązać właśnie do zeszłorocznego Ultra. Tu jest wszystko – krągłości, kanciastości, obłości. Czego sobie tylko dusza zapragnie. Jednym się spodoba, inni stwierdzą, że to już trochę za dużo. Ja póki co jestem gdzieś pośrodku, ale raczej skręcam w stronę drugiej z grup.

Różnicę we wzornictwie obu modeli stanowi obracany pierścień z wyżłobieniami, obecny wyłącznie w Samsungu Galaxy Watch 8 Classic – podstawowy zegarek ma jedynie cyfrowy pierścień (dokładnie tak, jak miało to miejsce w poprzedniku).

W wersji Classic między górnym a dolnym przyciskiem znalazł się dodatkowo quick button. Spodziewam się, że będzie można przypisać do niego ulubioną aplikację czy funkcję, z której często korzystamy.

Samsung chwali się, że zastosował większy akumulator, profesor Exynos 1000 i wyświetlacz AMOLED o jasności maksymalnej wynoszącej 3000 nitów (to o 50% więcej niż w poprzedniej generacji).

Galaxy Watch 8 Classic

Co kryje oprogramowanie Galaxy Watch 8 (Classic)?

Pod względem oprogramowania nowe smartwatche Samsunga nie różnią się niczym, co wręcz wymusza omówienie tematu razem. Oba modele bazują na systemie WearOS 6 i są pierwszymi zegarkami inteligentnymi z Gemini na pokładzie – asystenta uruchamiamy z użyciem górnego przycisku. Co ciekawe, swoje miejsce znalazł tu też Now Bar, znany ze smartfonów – pierwotnie z serii Galaxy S25.

Największą nowością jest analiza snu, która bazuje na trzydniowym teście i podpowiada idealne okno godzinowe, w jakim powinniśmy położyć się spać, by spać odpowiednio długo i obudzić się wypoczętym. Ogólnie Samsung mocno stawia w przypadku zegarkowych nowości na sen, twierdząc, że zdrowy sen przekłada się na lepsze funkcjonowanie organizmu (nic nowego).

Nowe zegarki mierzą obciążenie naczyniowe – miernik ten ma pomagać monitorować poziom stresu w układzie sercowo-naczyniowym podczas snu. Jest też Współczynnik Antyoksydacji, umożliwiający pomiar poziomu karotenoidów w czasie pięciu sekund, co ułatwia dobranie diety opóźniającej proces starzenia się organizmu.

W aplikacji mamy mieć dostęp do większej ilości danych na temat snu. Ale oczywiście sen, choć wygląda na aktualny priorytet dla Samsunga, to tylko jedna ze składowych, które mierzy i na bieżąco monitoruje. Jest tego więcej – z pulsem, natlenieniem krwi tlenem i aktywnościami na czele. W przypadku aktywności usprawnieniu miało ulec monitorowanie biegania.

Oczywiście nie zabrakło GPS, Bluetooth i, w modelach z LTE, również eSIM.

Na pierwszym planie Galaxy Watch 8

Cena Samsunga Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic

Cena zależy oczywiście od wariantu wielkościowego i wybranego modułu – Bluetooth lub LTE (z eSIM):

Galaxy Watch 8 40 mm Bluetooth: 1599 złotych,

Galaxy Watch 8 40 mm LTE: 1799 złotych,

Galaxy Watch 8 44 mm Bluetooth: 1699 złotych,

Galaxy Watch 8 44 mm LTE: 1899 złotych,

Galaxy Watch 8 Classic 46 mm Bluetooth: 2199 złotych,

Galaxy Watch 8 Classic 46 mm LTE: 2449 złotych.

Przedsprzedaż najnowszych zegarków Samsunga już ruszyła i potrwa do 24 lipca 2025. W jej ramach, kupując zegarek w wersji Bluetooth, otrzymacie wersję LTE. Decydując się na zakup do 13.07 dodatkowo, po wypełnieniu formularza, dostaniecie gratis słuchawki Galaxy Buds 3 (o wartości ok. 399 złotych; liczba sztuk ograniczona).

Kupując debiutujący sprzęt Samsunga przez aplikację Samsung Shop macie dodatkowe 5% rabatu – kod to GALAXY-5. A cenę możecie jeszcze mocniej obniżyć, korzystając z naszego kodu rabatowego TABLETOWO, który działa zarówno w oficjalnym sklepie producenta, jak i w aplikacji.

Kod obniża cenę zegarka o 200 złotych, a – jeśli razem z nim kupujecie Galaxy Z Folda 7 lub Galaxy Z Flipa 7 – zaoszczędzicie łącznie 500 złotych. Kod jest ważny na zakup jednego smartwatcha i smartfona, jest też limitowany ilościowo.

Zapomniałabym – Samsung nie wprowadził w tym roku odświeżonego Galaxy Watcha Ultra, ale za to pokazał jego nową wersję kolorystyczną – niebieską. Ładniutka. Z jakiegoś powodu nazywa się Galaxy Watch Ultra 2025.

