Promocja Xiaomi ucieszy Wasz portfel. Ile można zaoszczędzić?

Po wakacjach i przez rozpoczęcie nowego roku szkolnego Wasz budżet prawdopodobnie jest mocno nadwyrężony. Xiaomi postanowiło Wam ulżyć, obniżając ceny wielu produktów ze swojej oferty, nie tylko smartfonów. Co możecie kupić teraz taniej? Do kiedy obowiązuje ta promocja?

Xiaomi daje więcej za mniej

Promocja chińskiego producenta podzielona jest na dwie „części”. Pierwsza przypomina ofertę przedsprzedażową na flagowe smartfony Samsunga, ale w tym przypadku obejmuje ona dwa średniopółkowce, jednego budżetowca i flagowy tablet marki Xiaomi. Dzięki niej możecie bowiem kupić urządzenie z większą ilością pamięci w cenie modelu z mniejszym zapasem RAM i pamięci wewnętrznej.

Xiaomi Pad 6 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Jeśli szukacie akurat tabletu, to dobrze się składa, ponieważ dzięki tej promocji kupicie jeszcze pachnącego nowością (przynajmniej w Polsce) Xiaomi Pad 6 już za 1599 złotych – to cena, jaką przyjdzie Wam zapłacić za wersję z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci. Z kolei wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej kupicie za 1799 złotych. W obu przypadkach oznacza to oszczędność rzędu 200 złotych.

Oprócz tego promocja „więcej za mniej” obejmuje też trzy smartfony: Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 i Redmi 12. Pierwszy z ww. modeli kupicie za 1599 złotych (6/128 GB) i 1899 złotych (8/256 GB), drugi za 899 złotych (4/128 GB) i 1099 złotych (8/256 GB), natomiast trzeci za 649 złotych (4/128 GB) i 799 złotych (8/256 GB). Tutaj w większości przypadków zniżka również wynosi 200 złotych, jednak w jednym sięga aż 300 złotych (najmniejsza to zaś 150 złotych).

Rabaty na smartfony Xiaomi (i nie tylko)

Jak zostało wspomniane, promocja Xiaomi ma dwie „części” – druga to już „tradycyjna” obniżka ceny. Producent zdecydował się obniżyć ceny następujących produktów, nie tylko smartfonów, choć ich jest jednak najwięcej:

W nawiasach podane są sugerowane ceny detaliczne, nie najniższe z ostatnich 30 dni. Promocja obowiązuje do 17 września 2023 roku lub do wyczerpania zapasów (jedynie Mi Electric Scooter Essential kupicie taniej tylko do 15 września 2023 roku). Ww. urządzenia w obniżonych cenach znajdziecie w oficjalnych sklepach producenta oraz u jego partnerów – Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i x-kom.