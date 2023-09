Facebook i Instagram bez reklam? To może być możliwe, jeśli zapłacisz

Jesteśmy przyzwyczajeni do reklam w serwisach społecznościowych, choć wcale nie oznacza to, że czasami nam one nie przeszkadzają, bo niektóre bywają naprawdę irytujące lub po prostu idiotyczne, nie wspominając już o tych, które wyglądają na scam. Amerykańska korporacja Meta ma rozważać wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam na Facebooku i Instagramie. Oczywiście nie za darmo.

Jak wyłączyć reklamy na Facebooku?

Biznes reklamowy to bardzo ważna część działalności korporacji Meta, do której należy Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp. O ile w tym ostatnim wciąż nie ma reklam, choć jego właściciel niejednokrotnie przymierzał się do wprowadzenia ich do jednego z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie, o tyle na pozostałych platform jest ich naprawdę dużo.

Aktualnie nie ma możliwości wyłączenia reklam na Facebooku i Instagramie, choć obie platformy umożliwiają akceptację wyłącznie niezbędnych ciasteczek, które – jak deklaruje Meta – są konieczne do prawidłowego działania witryn korporacji. Opcjonalne pliki cookie służą natomiast do pokazywania reklam poza Produktami Meta i udostępniania takich funkcji, jak mapy i filmy w Produktach Meta.

Istnieje jednak możliwość ograniczenia personalizacji reklam. W jaki sposób? Aby to zrobić, należy kliknąć swoje zdjęcie profilowe, a następnie Ustawienia i prywatność i później Centrum ochrony prywatności. Znajduje się w niej sekcja reklamy z opcjami do zarządzenia wyświetlaniem reklam. Ewentualnie można przejść bezpośrednio do zakładki Preferencje reklamowe pod tym adresem. Możecie tutaj wybrać opcję, że nie chcecie, aby Wasza aktywność była wykorzystywana do dopasowywania wyświetlanych Wam reklam.

Facebook i Instagram bez reklam? To może być możliwe

The New York Times donosi, iż konglomerat Meta rozważa wprowadzenie możliwości wyłączenia reklam w swoich platformach społecznościowych. Co nie powinno być niespodzianką – oczywiście za pomocą płatnej subskrypcji, ponieważ, jak zostało wspomniane, biznes reklamowy jest bardzo ważną częścią działalności korporacji i nie opłacałoby się jej wprowadzić takiej możliwości za darmo.

Na tę chwilę nie wiadomo, ile mogłaby kosztować taka subskrypcja, natomiast wiemy, że Meta miałaby wprowadzić płatną subskrypcję wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. O ile ostatecznie faktycznie się na to zdecyduje, ponieważ wciąż nie została podjęta ostateczna decyzja.

Przy okazji warto przypomnieć, że Meta oferuje już płatną subskrypcję dla użytkowników Facebooka i Instagrama w Polsce, lecz nie powoduje ona wyłączenia reklam, tylko zapewnia m.in. specjalną plakietkę, która informuje, że dane konto zostało zweryfikowane, a także większą ochronę przed podszywaniem się i możliwość kontaktu z zespołem wsparcia technicznego w przypadku problemów z kontem. Ponadto płacący otrzymują dostęp do „ekskluzywnych funkcji”, niedostępnych dla użytkowników, korzystających z Facebooka i Instagrama „za darmo”.

Cena subskrypcji zaczyna się w Polsce od 65 złotych miesięcznie. To cena dla osób, płacących przez przeglądarkę. Użytkownicy, którzy wykupią usługę przez aplikację na urządzeniach z Androidem bądź iOS, muszą zapłacić 80 złotych co miesiąc.