Xiaomi Mi Smart Band 7 NFC w Polsce. Znamy cenę i wspierane banki

Opaska Xiaomi Mi Band 7 jest sprzedawana w Polsce już od lata 2022 roku. Wydawało się jednak, że producent kompletnie darował sobie dystrybucję wersji z NFC w naszym kraju. Jak się okazuje – jednak nie!

Xiaomi Mi Band 7 NFC trafi do Polski

Niemożliwe stało się możliwe. Kiedy wielu z nas kompletnie zapomniało o czymś takim jak Xiaomi Smart Band 7 NFC, ze względu na brak jakichkolwiek znaków na niebie i ziemi sugerujących rozpoczęcie jego sprzedaży w Polsce, z dobrymi nowinami nadciąga portal MIUI Polska, wskazujący, że oto na globalnej stronie Xiaomi pojawił się ponad półroczny smartband w wersji z modułem NFC. Niebywałe!

Xiaomi Smart Band 7 NFC (fot. Xiaomi)

Antena NFC jest niezwykle istotnym elementem opaski, którą chcielibyśmy używać do płatności zbliżeniowych, a właśnie takiej opcji brakowało w testowanej przez nas wersji szóstego Mi Banda – jedynej, która trafiła do sklepów w naszym kraju. Jeśli jesteśmy fanami płacenia „nadgarstkiem”, zapewne zatrzymaliśmy się właśnie na Mi Band 6 NFC.

Cena i wspierane banki

Dwie najważniejsze kwestie, które należy rozstrzygnąć przed odłożeniem pieniędzy na „nowego” smartbanda, to oczywiście cena oraz potencjalna współpraca z różnymi instytucjami finansowymi działającymi w Polsce.

Xiaomi Smart Band 7 NFC (fot. Xiaomi) Xiaomi Smart Band 7 NFC (fot. Xiaomi) Xiaomi Smart Band 7 NFC (fot. Xiaomi) Xiaomi Smart Band 7 NFC (fot. Xiaomi)

Co do pierwszego, wygląda na to, że za Mi Band 7 NFC trzeba będzie zapłacić 299 złotych. To o 50 złotych więcej niż za podstawową wersję opaski w pierwszych tygodniach regularnej sprzedaży.

Dobrą wiadomością jest to, że tracker ma współpracować nie tylko z kartami MasterCard (jak w Mi Band 6 NFC), ale także Visa. Oznacza to, że opaska umożliwi nam płacenie w sklepach stacjonarnych kartami wydawanymi przez banki:

Alior Bank (MasterCard),

Bank Pocztowy (MasterCard),

Bank Polskiej Spółdzielczości (MasterCard),

BNP Paribas (MasterCard),

Credit Agricole (Visa i MasterCard),

Curve (MasterCard),

mBan (Visa i MasterCard),

PKO Bank Polski (Visa i MasterCard),

SGB-Bank (MasterCard),

Zen (MasterCard),

VeloBank (MasterCard),

Nest Bank (Visa),

Santander Bank Polska (Visa).

5 Ocena

Na razie jeszcze nie wiadomo, na kiedy Xiaomi zaplanowało oficjalną premierę Mi Smart Band 7 NFC w naszym kraju. Informatorzy sugerują, że odpowiednie ogłoszenie może zostać przekazane w ciągu kilku dni lub tygodni.

Czas więc nastawić się na płatności opaską. Nareszcie mając konto w Nest Banku skorzystam z takiej opcji!