Na stacjach MOL i Lotos wciąż zatankujesz taniej. Rabaty na paliwo będą dostępne dłużej

Rabaty na paliwa, które kierowcy mogą zgarnąć, korzystając z rozmaitych programów lojalnościowych, nie są niczym nowym. Przy obecnych cenach paliw cieszą się one dużą popularnością, czemu trudno się dziwić. Stacje MOL przedłużają promocję, w ramach której klienci mogą liczyć na zniżki sięgające nawet 45 groszy na litr paliwa.

Nadal możesz korzystać z atrakcyjnych rabatów

Sieć stacji MOL zdecydowała się na wprowadzenie rabatów na paliwa w drugiej połowie lipca 2023 roku. Wcześniej wiele innych stacji ogłosiło podobne promocje. Największą popularnością bez wątpienia cieszył się program rabatowy stacji Orlen. W przeciwieństwie do niego tańsze tankowanie w ramach programu lojalnościowego Move możliwe będzie także po zakończeniu wakacji.

MOL zdecydował się na przedłużenie wakacyjnej promocji. Prezes Zarządu MOL Polska, Richard Austen, stwierdził, że „mimo wymagającej sytuacji w branży paliw zdecydowaliśmy się na kontynuację działań istotnie obniżających wysokość rachunku za tankowanie na naszych stacjach, w tym oferowanie kuponów ze zniżką do 45 groszy na litrze”. Co zrobić, aby skorzystać z rabatów?

Żeby skorzystać ze zniżek w ramach programu lojalnościowego, wystarczy pobrać aplikację MOL na swój smartfon. Po zarejestrowaniu się do programu użytkownicy otrzymają 5 kuponów (jeden na odebranie darmowego napoju oraz 4 na tańsze tankowanie). Klienci mogą skorzystać z rabatów w wysokości 35 groszy na litr w przypadku wszystkich paliw EVO i LPG.

źródło: MOL

Oszczędności rzędu 45 gorszy na każdy litr paliwa można zgarnąć, tankując paliwa premium EVO Plus. Warto dodać, że w ramach promocji można zatankować jednorazowo do 100 litrów. Stacje doceniają także swoich stałych bywalców, oferując im atrakcyjne rabaty. O szczegółach informowaliśmy Was już na łamach Tabletowo. Program jest dostępny na wszystkich stacjach MOL oraz Lotos w Polsce.

Program lojalnościowy MOL cieszy się sporą popularnością

W komunikacie sieć stacji informuje, że ich program lojalnościowy wprowadzony do Polski całkiem niedawno zdążył zebrać już naprawdę spore grono użytkowników. Program Move zaczął działać w naszym kraju 19 lipca 2023 roku i w ciągu 6 tygodni od swojego startu już ponad pół miliona kierowców zarejestrowało się w aplikacji. Firma podkreśla, że to najszybszy wzrost we wszystkich krajach działania Grupy.