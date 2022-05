Promocja: Super wyposażony smartfon Xiaomi w świetnej cenie! (aktualizacja)

Szukasz dobrego, ale nieprzesadnie drogiego smartfona? Dobrze się składa, bo właśnie jest na taki promocja. Musisz się jednak pospieszyć, bo zapasy szybko topnieją – chętnych nie brakuje!

Promocja na świetny smartfon Xiaomi – POCO M4 Pro 5G

Nie przedłużając, bo nie ma czasu do stracenia – w oficjalnym sklepie Allegro dostępny jest w promocji smartfon POCO M4 Pro 5G – konfiguracja z 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej sprzedawana jest za 899 złotych, czyli aż o 200 złotych taniej niż w innych sklepach, które są oficjalnymi dystrybutorami urządzeń marki Xiaomi. Już ponad połowa dostępnych egzemplarzy została kupiona, więc nie ma czasu na zwłokę.

Jeśli jednak chcecie zaoszczędzić jeszcze więcej, to warto skorzystać z letyshops, ponieważ otrzymacie część wydanej kwoty z powrotem na swoje konto! Jak to działa? Wchodzicie na letyshops, przechodzicie na Allegro, kupujecie smartfon w promocji, a potem cashback ląduje na Waszym koncie.

Promocja na smartfon Xiaomi POCO M4 Pro 5G za 899 złotych (źródło: Allegro)

Choć czas nagli, warto jednak przypomnieć, co oferuje i dlaczego warto kupić POCO M4 Pro 5G. Przede wszystkim jest to niedrogi smartfon od Xiaomi, który obsługuje nowoczesną sieć 5G – jest za to odpowiedzialny modem 5G, zintegrowany z wydajnym procesorem MediaTek Dimensity 810. Do tego urządzenie ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą nawet 33 W (ładowarka 33 W znajduje się w zestawie, podobnie jak dedykowane etui ochronne na smartfon).

6 Ocena

POCO M4 Pro 5G oddaje swoim właścicielom do dyspozycji również wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz i śledzi dotyk z prędkością do 240 Hz, a do tego zapewnia wsparcie dla palety barw DCI-P3. Smartfon pracuje na systemie Android 11 z interfejsem MIUI 12.5 dla POCO, ma wymiary 163,56×75,78×8,75 mm i waży 195 gramów.

Ponadto POCO M4 Pro 5G ma aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie i dwa aparaty na tyle: główny 50 Mpix (f/1.8) i 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119°. Urządzenie oferuje też m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dwa sloty na karty SIM, podwójne głośniki, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, czujnik światła 360°, żyroskop i emiter podczerwieni.

Aktualizacja

Smartfony Xiaomi w obniżonych cenach (czasami naprawdę mocno) możecie kupić również w sklepie mi-home.pl – oto lista urządzeń, które obejmuje promocja:

Mi Note 10 Lite 6 GB/64 GB za 999 złotych,

Mi 11 Lite 4G od 949 złotych,

Mi 11 Lite 5G od 1199 złotych,

Mi 11i 5G od 1899 złotych,

Mi 10 Lite 5G od 999 złotych,

Mi 10T Lite 5G 6 GB/64 GB za 899 złotych,

Remi Note 10 4 GB/128 GB za 749 złotych,

Redmi Note 10 5G od 749 złotych,

Redmi Note 9 Pro od 849 złotych,

POCO X3 Pro od 949 złotych.

Promocja na smartfony Xiaomi obowiązuje w sklepie mi-home.pl do 29 maja 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.