Ruszyła przedsprzedaż Xiaomi Mi Note 10 Lite! W gratisie fajne słuchawki TWS

Najbardziej niecierpliwi mogli zamówić Xiaomi Mi Note 10 Lite już w miniony piątek, 15 maja 2020 roku. Dziś natomiast rozpoczęła się oficjalna przedsprzedaż tego modelu. Osoby, które zdecydują się kupić smartfon do końca bieżącego tygodnia, otrzymają w prezencie słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless Earbuds.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Kiedy Xiaomi Mi Note 10 wchodził do Polski, wiele osób zszokowały jego ceny, bowiem w tamtym momencie był to najdroższy smartfon tej marki, dostępny w oficjalnej Polskiej dystrybucji. Dla przypomnienia, kosztował na start od 2499 zł do 2799 zł. Xiaomi Mi Note 10 Lite jest od niego znacznie tańszy, a w rzeczywistości oferuje niewiele mniej od swojego pierwowzoru.

W zasadzie różnice pomiędzy Xiaomi Mi Note 10 i Xiaomi Mi Note 10 Lite ograniczają się jedynie do aparatów oraz nieznacznie zmienionego wyglądu zewnętrznego. Wersja z dopiskiem „Lite” ma pojedynczy o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.48) na przodzie (vs 32 Mpix) i poczwórny 64 Mpix (f/1.89) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 5 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle.

Pozostała specyfikacja w obu przypadkach jest już identyczna i obejmuje m.in. obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,47 cala i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB RAM, od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej, moduł NFC i akumulator o pojemności 5260 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego 30 W (przez USB-C). Na pokładzie jest też 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Ruszyła przedsprzedaż Xiaomi Mi Note 10 Lite w Polsce

Jeśli ktoś nie jest aż tak wymagający w kwestii fotografii, z pewnością zainteresuje się tym modelem, bowiem jego ceny ustalono na 1599 złotych za konfigurację 6 GB/64 GB i 1699 złotych za wersję 6 GB/128 GB. W trakcie przedsprzedaży jest tym bardziej atrakcyjną propozycją, ponieważ dodawane są do niego słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless Earbuds, które w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują 169 złotych.

Jak wspomniałem, przedsprzedaż Xiaomi Mi Note 10 Lite z gratisem potrwa do końca tego tygodnia (sprzedaż regularna rusza bowiem od 25 maja 2020 roku). W sklepie Media Expert, aby otrzymać w prezencie słuchawki Xiaomi Mi True Wireless Earbuds (w kolorze białym), należy wpisać po dodaniu smartfona do koszyka kod rabatowy P-7334.