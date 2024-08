Samsung obniżył cenę jednego ze swoich smartfonów

Samsung obniżył cenę jednego ze smartfonów, który należy do serii cieszącej się największą popularnością wśród klientów. Ten model spełni oczekiwania większości użytkowników, a do tego pozwoli korzystać z jednej z funkcji Galaxy AI.

Promocja na smartfon Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A54 5G zadebiutował w Polsce 15 marca 2023 roku, czyli blisko 1,5 roku temu. Jego cenę ustalono wówczas na 2399 złotych. W marcu tego roku do sprzedaży w Polsce trafił Galaxy A55 5G, który kosztował na start 2099 złotych. Obecnie trzeba za niego zapłacić w oficjalnej polskiej dystrybucji od 1799 złotych.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jeśli nie czujecie potrzeby posiadania najnowszego modelu lub/i dysponujecie mniejszym budżetem, to producent z Korei Południowej przygotował ofertę dla Was. W jego oficjalnym sklepie internetowym kupicie model Samsung Galaxy A54 5G za 1399 złotych (wyłącznie w kolorze czarnym). To link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy!

Koreańczycy nie podają, do kiedy będzie obowiązywała ta promocja. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że model ten nie jest już dostępny u oficjalnych dystrybutorów urządzeń koreańskiej marki, można podejrzewać, że firma wyprzedaje egzemplarze, które zostały jej na stanie. W związku z tym promocja może zakończyć się w momencie sprzedania wszystkich dostępnych sztuk, co niewykluczone, że nastąpi niedługo, ponieważ to atrakcyjna propozycja.

7.5 Ocena

Bo choć Samsung Galaxy A54 5G ma już 1,5 roku na karku, to producent gwarantuje mu 4 aktualizacje Androida (jedną już otrzymał, do Androida 14) oraz aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat (licząc od premiery w marcu 2023 roku). W związku z tym nie ma obaw, że za chwilę urządzenie straci wsparcie. Ponadto Koreańczycy oficjalnie zapowiedzieli, że Galaxy A54 5G otrzyma jedną z funkcji Galaxy AI.

Samsung Galaxy A54 5G – specyfikacja

Pomimo upływu 1,5 roku od premiery, specyfikacja tego modelu nie zestarzała się i wciąż wystarczy średnio wymagającemu użytkownikowi. Samsung Galaxy A54 5G oferuje bowiem:

6,4-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz,

8 GB RAM,

128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (do dyspozycji użytkownika jest 101 GB),

slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB,

32 Mpix (f/2.2) aparat na przodzie,

trzy aparaty na tyle – 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro,

moduły 5G, NFC, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6,

ekranowy czytnik linii papilarnych,

głośniki stereo,

dual SIM (2x nano SIM lub SIM + eSIM),

akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 25 W (brak ładowarki w zestawie),

port USB-C (USB 2.0).

Samsung Galaxy A54 5G ma wymiary 158,2×76,7×8,2 mm i waży 202 gramów, a do tego jego konstrukcja spełnia wymagania normy IP67. Informuje ona o wysokiej pyło- i wodoodporności urządzenia.