DPD nie ma dość. Automaty paczkowe będą wyrastać jak grzyby po deszczu

DPD dysponuje w Polsce drugą co do wielkości siecią automatów paczkowych, przegrywając wyraźnie z tylko jednym rywalem: InPostem. Nie zamierza się jednak poddawać i w najbliższych miesiącach będzie stawiać takie urządzenia na potęgę.

DPD będzie stawiać automaty paczkowe na potęgę

O ile na wsiach czy w małych miasteczkach nie jest to aż tak widoczne, to przechadzając się po którymś z większych miast trudno nie odnieść wrażenia, że nasz kraj został zalany przez automaty paczkowe. Rzeczywiście jest ich sporo – łącznie zainstalowano ich już ponad 42 tysiące, z czego ponad połowa to Paczkomaty firmy InPost.

Na drugim miejscu w tym rankingu plasuje się DPD, które dysponuje już przeszło 7 tysiącami takich urządzeń. Co więcej, ani myśli na tym poprzestawać. Plany tego logistycznego przedsiębiorstwa zakładają, że do końca 2024 roku na terenie naszego kraju dostępnych będzie 9 tysięcy automatów paczkowych z jego logo.

źródło: DPD

Czy dołączy też do programu Allegro Delivery?

Źródłem tej informacji jest rozmowa przeprowadzona przez Polską Agencję Prasową z prezesem DPD Polska, Rafałem Nawłoką. Podczas tego samego wywiadu zapowiedział on, że rozważana jest opcja dołączenia jego firmy do programu Allegro Delivery. Chodzi o niedawno uruchomioną usługę, w ramach której klienci najpopularniejszej platformy e-commerce w Polsce mogą zamawiać produkty z dostawą do automatów różnych operatorów na ujednoliconych zasadach.

Allegro Delivery ma ostatecznie utworzyć dużą, wspólną sieć punktów odbioru, stanowiącą autentyczną alternatywę dla Paczkomatów InPostu. Póki co jednak e-handlowemu gigantowi udało się pozyskać tylko jednego partnera (jest nim Orlen Paczka). Równocześnie ujawniono, że trwają rozmowy z innymi operatorami i najwyraźniej DPD jest jednym z nich. Rafał Nawłoka studzi jednak emocje, zwracając uwagę na wyzwania, wiążące się z tego typu ujednoliconą siecią.

Prezes DPD Polska podkreśla, że przy tworzeniu wspólnej sieci nie wystarczy wzajemne udostępnianie sobie skrytek w automatach. Konieczne jest najpierw zaprojektowanie wspólnego systemu do zarządzania przestrzenią w takich urządzeniach. Niemniej nie padło w tym temacie stanowcze „nie”.

W trakcie tej samej rozmowy Robert Nawłoka został także zapytany o to, czy jego firma ma w planach podwyżki cen dostaw, które właściwie nie zmieniły się od dłuższego czasu, pomimo galopującej inflacji. Na to jednak też nie był w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Być może uda się uniknąć wzrostu kosztów dla klientów, a być może nie.

InPost rządzi, ale konkurencja nie śpi

Wracając do automatów paczkowych, poza DPD na polskim rynku liczą się jeszcze: Orlen (który ma ponad 6000 maszyn) oraz Allegro i DHL (obaj gracze mają ponad 3000 urządzeń). Oczywiście, tak jak już wspomniałem, królem tego sektora pozostaje InPost, choć dynamicznie rozwijająca się konkurencja doprowadziła do tego, że (według raportu Colliers) na przestrzeni ostatnich dwóch lat udział Paczkomatów w rynku spadł z 92% do 57%.