Dreame wprowadza do Polski nową markę – Mova. W ofercie odkurzacze pionowe i roboty sprzątające

Marka Mova, należąca do producenta Dreame Technology, wprowadza na polski rynek nowe urządzenia czyszczące. Wśród produktów, które trafiają do ofert naszych sieciówek, można znaleźć odkurzacze pionowe i roboty sprzątające.

Te roboty marki-córki Dreame posprzątają za Ciebie

Już dzisiaj, czyli 19 sierpnia 2024 roku, rynek inteligentnych urządzeń sprzątających w Polsce wzbogacił się o nową markę. Mova, należąca do znanego producenta Dreame Technology, wjechała na rynek odkurzaczami pionowymi, również w wersji mopującej.

Wśród nowości pojawiły się także roboty odkurzające i myjące z systemem mopowania VibroTurbo – Mova S10 i S10 Plus – oba o mocy ssania sięgającej 7 tysięcy Paskali. Pierwsze z urządzeń zostało wyposażone w kompaktową stację dokującą, zbiornik na wodę o pojemności 300 ml oraz 470 ml pojemnik na kurz. Czas pracy tego modelu szacowany jest na 260 minut.

Z kolei model Mova S10 Plus sprzedawany jest wraz z rozbudowaną stacją czyszczącą, która automatycznie opróżni zbiornik robota z kurzu wprost do worka o pojemności 4 litrów. Według producenta takie rozwiązanie pozwoli użytkownikowi zapomnieć o wyrzucaniu zebranych śmieci na około 3 miesiące.

Mova S10 Mova S10 Plus (źródło: producent)

Sugerowane przez producenta ceny prezentują się następująco:

Odkurzacze pionowe marki Mova wkraczają na rynek

W ofercie debiutującej marki Mova znalazły się modele odkurzaczy pionowych J10, J20 i J30. Urządzenia te zostały wyposażone w LED-owe światło, które wspomaga użytkownika w dokładnym sprzątaniu. Sprzęt otrzymał też zginającą się rurę, ułatwiającą dotarcie pod meble i w inne zakamarki.

Model J10 waży zaledwie 1,07 kg, a jego akumulator umożliwia około 35 minut sprzątania. Mova J20 pozwoli na 55 minut ciągłego sprzątania na jednym ładowaniu i jest jednocześnie nieco cięższy w porównaniu do J10 – jego waga to 1,44 kg . Z kolei Mova J30 pozwala odkurzać przez około 60 minut, a jego masa to 1,54 kg.

Mova J10 (źródło: producent)

Sugerowane przez producenta ceny detaliczne wynoszą:

Mova J20 Mova J30 (źródło: producent)

Wśród nowości debiutującej marki-córki Dreame znalazły się także odkurzacze sprzątające na sucho i mokro. Są to modele Wet&Dry Mova K10 oraz K10 Pro. Urządzenia zostały wyposażone w zbiorniki na czystą wodę o pojemności 890 ml i 600 ml zbiorniki na wodę brudną.

Mova K10 Mova K10 Mova K10 Pro (źródło: producent)

Sugerowane przez producenta ceny detaliczne wynoszą:

Produkty marki Mova będą dostępne w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz w popularnych sklepach internetowych, takich jak RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to oraz Allegro.

Część użytych w artykule odnośników to linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność – dziękujemy!