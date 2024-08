Twój nieflagowy Samsung dostanie funkcję z Galaxy S24

Choć część funkcji Galaxy AI jest dostępnych tylko na najnowszych urządzeniach Samsunga, to niektóre z nowości trafiają również do posiadaczy starszych modeli z najwyższej półki. A wkrótce również do średniaków koreańskiego producenta.

Funkcja Circle to Search dostępna na kolejnych smartfonach i tabletach Samsunga

Funkcja Circle to Search wchodzi w skład Galaxy AI, czyli zestawu narzędzi, wykorzystujących sztuczną inteligencję, które mają na celu ułatwić życie użytkownikowi. Ma ona wiele wspólnego z Obiektywem Google, ale jest zdecydowanie wygodniejsza w użytkowaniu.

Wystarczy bowiem dotknąć i przytrzymać przycisk Home (ekranu domowego) lub podłużną belkę na dole wyświetlacza, żeby aktywować funkcję zakreśl kółkiem, aby wyszukać (tak się ona nazywa po polsku). Potem wystarczy zakreślić element na ekranie, na przykład torebkę czy roślinę, by znaleźć w sieci informacje na jej temat oraz podobne produkty.

Kilka dni temu pojawiły się nieoficjalne informacje, że jeszcze w tym roku Galaxy AI trafi na nieflagowe smartfony Samsunga – konkretniej była mowa o Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G. Dziś Koreańczycy oficjalnie potwierdzili, że funkcja zakreśl kółkiem, aby wyszukać, będąca częścią Galaxy AI, zacznie być dostępna również dla posiadaczy następujących modeli z serii Galaxy A:

Na tym jednak nie koniec, ponieważ równocześnie funkcja zakreśl kółkiem, aby wyszukać zostanie udostępniona właścicielom tabletów Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+.

Proces udostępniania funkcji Circle to Search rozpocznie się jeszcze w sierpniu 2024 roku, aczkolwiek producent zastrzega, że dostępność aktualizacji może różnić się w zależności od modelu urządzenia i rynku jego dystrybucji.

Jak włączyć funkcję zakreśl kółkiem, aby wyszukać na smartfonie Samsunga?

Koreańczycy informują, że funkcja ta cieszy się największą popularnością wśród użytkowników od czasu premiery serii Galaxy S24, dlatego warto wiedzieć, jak ją włączyć. Można to zrobić w bardzo prosty sposób.

Najpierw trzeba wejść w Ustawienia i znaleźć ustawienia wyświetlacza. Następnie należy zlokalizować sekcję Pasek nawigacji, przejść do niej i odszukać ustawienie Zakreśl kółkiem, aby Wyszukać oraz aktywować tę funkcję.