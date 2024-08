To największy telewizor Huawei w historii. Jego cena też jest duża

Widywaliśmy już większe telewizory, ale nie w ofercie Huawei. Chińczycy zaprezentowali właśnie swój pierwszy 98-calowy model. Jako reprezentant serii V5 dołącza do urządzeń cechujących się przekątnymi 75 i 85 cali.

Największy telewizor Huawei – przekątna wynosi 98 cali

Potężny rozmiarem, 98-calowy telewizor Huawei Smart TV V5 pozwala zamienić salon w salkę kinową. Oczywiście przy założeniu, że znajdzie się dla niego miejsce – to monstrum ma ponad 2 metry szerokości i przeszło 120 cm wysokości. A do tego waży 63 kg (i to bez podstawki). Rozmiar ma znaczenie, ale nie jest, rzecz jasna, wszystkim, na co należy zwrócić uwagę.

fot. producenta

Jeśli chodzi o technikalia, to nowy model Huawei wykorzystuje wyświetlacz Super MiniLED, a więc panel, za którego podświetlenie odpowiadają zdecydowanie mniejsze od standardowych diody. Przekłada się to bezpośrednio na wyższy kontrast, choć wciąż nie jest to poziom MicroLED-ów czy OLED-ów. Jeśli chodzi o pozostałe parametry, to typowa jasność wynosi 750 nitów, szczytowa – 2000 nitów, a częstotliwość odświeżania to 120 Hz.

Nie tylko obraz ma być płynny, ale też działanie urządzenia. Odpowiada za to autorski układ Honghu Swan 900 (z procesorem głównym opartym na 8 rdzeniach i jednostce graficznej Mali-G52 MC6) połączony z 6 GB RAM. Całość bazuje na systemie HarmonyOS 4, co umożliwia dołączenie TV do szerszego układu inteligentnego domu.

Szkoda tylko, że przy takim rozmiarze producent ograniczył się do rozdzielczości 4K, ale można przypuszczać, że zrobił to ze względu, aby utrzymać w miarę „przystępną” cenę. Poza tym warto jeszcze wspomnieć, że urządzenie oferuje głośniki stereo oraz kamerkę do połączeń wideo. Jeśli zaś chodzi o opcje łączności, to tworzą je przede wszystkim złącza HDMI 2.1 i 2.0, porty USB i gniazdo Ethernet.

Gigant zadebiutował w Chinach. Ile tam kosztuje?

98-calowy Smart TV V5 jest już dostępny w sprzedaży na rynku chińskim. Kosztuje tam 36999 juanów (równowartość ~20070 złotych).

Jeśli to wszystko brzmi dla Ciebie zachęcająco, to – niestety – nie mam dobrych wieści. Na premierę w Polsce raczej nie ma co liczyć. Telewizory tego producenta jeszcze nigdy nie wylądowały w sklepach nad Wisłą.