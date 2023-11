Plus oferuje na Boże Narodzenie 2023 dwa abonamenty w cenie jednego i smartfon w prezencie

Orange jako pierwsze (w ubiegłym tygodniu) zaanonsowało swoją ofertę na Boże Narodzenie 2023. Wówczas napisałem, że pozostali operatorzy z pewnością zrobią to samo na dniach i się nie pomyliłem – dziś dowiedzieliśmy się, co dla klientów przygotował na zbliżające się święta Plus.

Oferta Plusa na Boże Narodzenie 2023

Osoby, które zainteresuje oferta operatora na tegoroczne Boże Narodzenie, będą mogły skorzystać z niej już od najbliższej środy – 8 listopada 2023 roku. A Plus postarał się, żeby klienci mieli z czego wybierać. Przede wszystkim można otrzymać dwa abonamenty w cenie jednego z umową na jedynie 12 miesięcy.

Do wyboru są dwa abonamenty za 59 lub 69 złotych miesięcznie. W pierwszym zestawie klient otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz wspólny pakiet 100 GB. Z tej oferty mogą skorzystać wszyscy klienci Plusa, którzy równocześnie zdecydują się na zakup lub przedłużenie umowy z abonamentem internetu za minimum 19 złotych miesięcznie lub innego abonamentu głosowego za co najmniej 39 złotych miesięcznie. Ponadto jest ona dostępna dla użytkowników Polsat Box, którzy wybiorą lub przedłużą usługę telewizji za minimum 20 złotych miesięcznie.

źródło: Polkomtel

Dwa abonamenty za 69 złotych miesięcznie na 12 miesięcy może natomiast kupić każdy bez konieczności spełnienia warunków jak w przypadku pakietu za 59 złotych miesięcznie. W ramach tej oferty klient otrzyma nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz wspólny pakiet 240 GB. Należy jednak pamiętać, że to warunki promocyjne na rok – od 13. miesiąca, jeśli ktoś nie przedłuży umowy, będzie płacił znacznie więcej, bo Plus przestanie naliczać rabat na drugi abonament.

W praktyce oznacza, że za abonamenty ze wspólnym pakietem 100 GB klienci zapłacą od 13. miesiąca 109 złotych miesięcznie, a za dwa numery ze wspólną paczką 240 GB już 129 złotych co miesiąc. Oczywiście operator z pewnością zaoferuje przedłużenie na nowych warunkach, jednak warto o tym pamiętać.

Na Boże Narodzenie 2023 Plus oferuje również drugi smartfon za darmo. Do wyboru są między innymi:

Drugi smartfon za darmo mogą otrzymać klienci (zarówno indywidualni, jak i firmowi), którzy przedłużą obecną umowę lub podpiszą nową na abonament głosowy.

Oferta Plusa na Boże Narodzenie 2023 dla klientów firmowych

Wszyscy klienci firmowi mogą kupić dwa abonamenty w cenie jednego za 59 złotych + VAT miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz wspólnym pakietem 140 GB. Umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy, a od 13. miesiąca opłata wzrośnie do 109 złotych + VAT.

Z kolei klienci Plusa i Polsat Box mogą kupić dwa abonamenty w cenie jednego za 49 złotych + VAT miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz wspólnym pakietem 60 GB. Ta oferta dostępna jest jednak przy równoczesnym dokupieniu lub przedłużeniu umowy z abonamentem Polsat Box za minimum 16,26 złotych netto miesięcznie lub internetu za co najmniej 15,44 złotych netto miesięcznie albo innego abonamentu głosowego za minimum 49 złotych netto miesięcznie.

Tutaj również warunki promocyjne będą obowiązywały przez 12 miesięcy, a od 13. miesiąca opłata za dwa abonamenty wzrośnie do 89 złotych netto miesięcznie.