Samsung pochwalił się nowym smartfonem. Co oferuje?

Nie ma już żadnych wątpliwości. Samsung oficjalnie zaprezentował model, o którym wszystkie dotychczasowe informacje pochodziły z przecieków. Mowa tutaj o Galaxy A14 4G. Można powiedzieć, że to poprawny smartfon, który nie zaskakuje. Co zaoferuje swoim użytkownikom?

Samsung Galaxy A14? Gdzieś to już słyszałem

Bardzo możliwe, że natknęliście się już na Samsunga Galaxy A14. To prawda, taki model funkcjonuje już na rynku, jednak to wersja z modułem 5G, a smartfon, który zaprezentował właśnie południowokoreański producent, to model z LTE. Można więc podejrzewać, że będzie starał się dotrzeć nim do klientów, którzy decydują się na zakup smartfona z niższej półki.

Na pierwszy rzut oka Galaxy A14 4G oraz 5G zbytnio się nie różnią. Z przodu smartfon wygląda klasycznie – dość cienkie ramki po bokach, nieco szersza na dole, a także aparat do selfie we wcięciu w wyświetlaczu. Z kolei na tylnym panelu producent umieścił trzy obiektywy aparatów ułożone pionowo, jeden pod drugim. Po prawej stronie, pomiędzy pierwszym a drugim obiektywem, znalazła się dioda doświetlająca LED.

Plecki smartfona są pokryte tworzywem z widoczną fakturą. Galaxy A14 4G można spotkać w czterech kolorach: zielonym, srebrnym, czarnym oraz ciemnoczerwonym. Ich dostępność zależy jednak od kraju, w jakim sprzedawany jest smartfon.

Galaxy A14 4G (źródło: Samsung)

Co oferuje nowy Samsung Galaxy A14 4G?

Producent wyposażył smartfon w 6,6-calowy ekran PLS LCD o rozdzielczości Full HD+ (1080×2408 pikseli). W jego górnej części, we wspomnianym już wycięciu, znalazł się 13 Mpix aparat do selfie z przysłoną f/2.0. Z kolei na tylnym panelu Samsung umieścił 50 Mpix aparat główny (f/1.8), a także 5 Mpix sensor przeznaczony do zdjęć ultraszerokokątnych i 2 Mpix jednostkę do zdjęć marko.

Na oficjalnej stronie Samsung nie chwali się, jaki chipset zastosował w Galaxy A14 4G. Znajdziemy na niej jedynie informacje, że jest to ośmiordzeniowy procesor, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2.0 GHz. Mówi się jednak, że smartfon napędzany jest przez MediaTeka Helio G80. O wydajność zadbać ma również 6 GB RAM. Do tego w urządzeniu użytkownicy znajdą 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jak sugeruje sama nazwa modelu, łączność zapewnia tutaj modem LTE. Ponadto smartfon oferuje też wbudowany moduł NFC.

Energię do podzespołów dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie z mocą 10 W. To oznacza, że w przypadku nowego Samsunga użytkownicy mogą zapomnieć o szybkim uzupełnieniu energii w smartfonie. Całość pracuje fabrycznie w oparciu o system operacyjny Android 13 z nakładką producenta One UI 5.0.

Cena, dostępność

Samsung Galaxy A14 4G pojawił się na oficjalnej, malezyjskiej stronie producenta. Niestety nie poznaliśmy jeszcze jego oficjalnej ceny. Wcześniejsze doniesienia mówiły jednak, że smartfon ma trafić do Europy pod koniec marca w cenie ~200 euro, co obecnie jest równowartością ~945 złotych.