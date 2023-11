Black Weeks na Allegro – 25 dni mega promocji dla klientów

Zaczęło się od niewinnej kalki ze Stanów Zjednoczonych i promocji w ostatni piątek listopada. Dziś to niemal cały listopad jest jednym wielkim festiwalem promocji w polskich sklepach internetowych. Czego możemy w najbliższych tygodniach spodziewać się po Allegro Black Weeks?

Najpierw rozgrzewka

W tym roku ostatni piątek listopada to 24. dzień miesiąca. Allegro zaczyna zatem zabawę blisko trzy tygodnie wcześniej. Nie chodzi jednak o uderzenie od razu z grubej rury. Na dobry początek platforma chce zachęcić Was do aplikacji na smartfony oraz przypomnieć o korzyściach, jakie mogą płynąć z opłacania subskrypcji Smart!.

Źródło: Allegro

Jak ma wyglądać zachęta do zainstalowania dedykowanego oprogramowania od Allegro na Waszym smartfonie? Najprościej jak się da – jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, za samą instalację otrzymacie kupon w wysokości 10 złotych na Wasze konto. Druga dycha czeka na Was przy pierwszym zakupie poprzez aplikację. Z pierwszej promocji możecie skorzystać od dziś do 27 listopada, a kupon na pierwszą transakcję wykorzystać tylko do 19 listopada br.

Kiedy startuje akcja Allegro Black Weeks?

Pierwsze promocje na głównej stronie platformy pojawią się już 13 listopada, a cała akcja potrwa do ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli przewidujecie, że w tym roku wydacie co nieco w trakcie festiwalu zakupowego, to warto kupić produkty oznaczone metką „Black Weeks” od 13 do 19 oraz od 28 do 30 listopada. W tych dniach możecie bowiem otrzymać 30 monet za zakupy o łącznej wartości powyżej 500 złotych, co przekłada się na 30 złotych obniżki do wykorzystania w przyszłych transakcjach.

A co ze wspomnianą grupą klientów, opłacającą Allegro Smart!? Subskrybenci zyskują przewagę nad zwykłymi użytkownikami w trzech kwestiach. Po pierwsze, możecie skorzystać z codziennych promocji w aplikacji w tzw. shakerze, a rabaty mogą sięgać nawet 50% – platforma obiecuje również jedną ofertę za 1 złoty. Po drugie, od 10 do 13 listopada uzyskacie wcześniejszy dostęp do ofert, które mogą okazać się hitem i nakład może szybko się wyczerpać. Ostatnim bonusem jest możliwość wzięcia udziału w loterii. Do wygrania jest 100000 złotych lub samochód hybrydowy.

A więc opłacający Allegro Smart! – do smartfonów. Z resztą kupujących, którzy już korzystali z aplikacji – widzimy się za 7 dni na polowaniu na najlepsze ceny na tablety, zestawy LEGO i kostki do zmywarki.