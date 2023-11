Zaczęło się: Orange już ma ofertę na Boże Narodzenie 2023. Pół roku za darmo i nawet 2450 złotych oszczędności

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta… Też to usłyszeliście? Mimo że Boże Narodzenie dopiero za ponad miesiąc, Orange już dziś zaanonsowało świąteczną ofertę. Pozostali operatorzy najpewniej zrobią to samo na dniach.

Oferta Orange na Boże Narodzenie 2023 dla klientów indywidualnych

Klienci, którzy zdecydują się na Orange Światłowód – sam lub w pakiecie – nie będą musieli płacić abonamentu za niego przez pół roku, jednak promocja obejmuje tylko prędkości szybsze niż 300 Mbit/s z umową na 24 miesiące. Jeśli natomiast ktoś zdecyduje się na pakiet Orange Love lub światłowód z telewizją, otrzyma za złotówkę tablet TCL TAB 10 Gen 2, którego regularną cenę ustalono na 699 złotych (choć w Media Markt można go teraz kupić za 459 złotych). Niniejsza oferta jest dostępna wyłącznie dla nowych klientów.

Oprócz abonamentu za 0 złotych przez pół roku i tabletu w prezencie w ramach świątecznej oferty można również zyskać pół roku dostępu do Netflixa za darmo. Co ważne: nie trzeba zakładać nowego konta, można do tej promocji podpiąć swoje obecne. Dodatkowo mieszkańcy domków jednorodzinnych nie będą musieli płacić opłaty dodatkowej przez 12 miesięcy. Operator podaje, że klienci, którzy wybiorą pakiet usług Orange Love Standard z Netflix i internetem światłowodowym o prędkości do 1 Gbit/s zaoszczędzą sumarycznie nawet 1800 złotych.

Na specjalną ofertę mogą liczyć także klienci, którzy wybiorą abonament komórkowy. Na Boże Narodzenie 2023 operator sprezentuje im pakiet Podstawowy Netflixa na pół roku. Później można z niego zrezygnować, a w każdej chwili można zmienić plan na niższy lub wyższy, dopłacając różnicę w cenie. Ponadto przy podpisaniu nowej umowy lub przedłużeniu obecnej Orange dorzuci drugi smartfon za złotówkę.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Do wyboru są m.in. zestawy smartfonów:

Warto też pamiętać, że wszystkie promocje dla klientów indywidualnych łączą się ze sobą – jeśli ktoś podpisze umowę na internet światłowodowy i abonament komórkowy, otrzyma dostęp do Netflixa na pół roku za darmo oraz tablet za złotówkę i drugi smartfon za 1 złoty.

Oferta Orange na Boże Narodzenie 2023 dla klientów firmowych

Oczywiście operator nie zapomina również o klientach biznesowych. Co więcej, jest dla nich nawet hojniejszy, gdyż oni mogą otrzymać prezenty o wartości nawet 2450 złotych netto! Na klientów firmowych też czeka drugi smartfon za 1 złoty, a do tego dodatkowy pakiet 300 GB w abonamentach komórkowych i na internet mobilny.

Ponadto klienci biznesowi także otrzymają tablet TCL TAB 10 Gen 2 – jeśli zdecydują się na pakiet internet + telewizja + telefon biurowy. Do tego oni również mogą liczyć na 100% rabatu na abonament za internet światłowodowy (przez maksymalnie pół roku), jeżeli podpiszą nową umowę, zmienią usługę na wyższą albo przejdą na światłowód.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Klientów firmowych z pewnością zainteresuje też to, że Orange przygotowało Świąteczne okazje dla firm, dzięki którym można kupić taniej smartfony i inne sprzęty – oferta urządzeń będzie zmieniała się co 4 tygodnie.