Czym różnią się od siebie smartfony z serii Redmi Note 12?

Mnogość obecnych na rynku smartfonów może przyprawić o zawrót głowy. O wiele łatwiej mają ci, którzy decydują się na jednego producenta, choć i tutaj pod jednym numerkiem może czekać na nas kilka smartfonów. Jakie zatem różnice dzielą poszczególne modele Redmi Note 12, a gdzie leżą ich wspólne punkty?

Jeden z czterech

W tym roku Xiaomi postanowiło pobić wynik ustanowiony przez poprzednią generację urządzeń z serii Redmi Note. Na modele z 11 na końcu złożyły się trzy sprzęty: Redmi Note 11, Redmi Note 11s oraz Redmi Note 11 Pro, tymczasem Redmi Note 12 to już sześciu braci: Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro 5G oraz Redmi Note 12 Pro+ 5G. Jak to zrobić, żeby się w tym wszystkim nie pogubić?

Oczywiście najprostszą i najbardziej leniwą odpowiedzą byłoby stwierdzenie, że im więcej znaków pada po numerze serii, tym lepsza specyfikacja na nas czeka. Jeżeli jednak wiemy to i owo o smartfonach, to nie godzi się udzielać komuś odpowiedzi w ten sposób. Dlatego w tym tekście pojawią się trzy sekcje: w pierwszej z nich otrzymacie tabelkę, która będzie swoistym skrótem do specyfikacji. Następnie wskażę najważniejsze elementy wspólne oraz różnice pomiędzy całą czwórką, element po elemencie i wytłumaczę, co to oznacza. Na samym końcu zastanowimy się, do kogo może być skierowany konkretny model Redmi Note.

Dlaczego czwórką, a nie szóstką, zapytacie? Redmi Note 12S wyszedł później względem pozostałej czwórki, a jego specyfikacja różni się na tyle od reszty, że łatwiej jest opisać go pod koniec sekcji. Redmi Note 12 Pro jest natomiast dostępny wyłącznie u dwóch operatorów sieciowych w Polsce, więc trudno mówić o ogólnodostępnej sieci sprzedaży, która jest kluczowa, jeżeli chcemy skorzystać z usług tego, a nie innego sklepu.

Seria Redmi Note 12 – parametry techniczne:

Redmi Note 12 Redmi Note 12S Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro+ 5G Wyświetlacz 6,67 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli,

częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz,

próbkowanie dotyku z częstotliwością do 240 Hz,

obsługa 8-bitowej głębi koloru i gamy kolorów DCI-P3,

współczynnik kontrastu 4500000:1,

jasność szczytowa 1200 nitów 6,43 cala AMOLED Full HD+, 2400 x 1080 pikseli, częstotliwość odświeżania obrazu 90 Hz, obsługa gamy kolorów DCI-P3, współczynnik kontrastu 4500000:1, jasność szczytowa 1000 nitów 6,67 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli,

częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz,

próbkowanie dotyku z częstotliwością do 240 Hz

obsługa 8-bitowej głębi koloru i gamy kolorów DCI-P3,

współczynnik kontrastu 4500000:1, jasność szczytowa 1200 nitów 6,67 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli,

częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz,

obsługa gamy kolorów DCI-P3,

wsparcie dla Dolby Vision,

współczynnik kontrastu 5000000:1,

szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji,

jasność szczytowa 900 nitów 6,67 cala AMOLED Full HD+ 2400×1080 pikseli,

częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz,

obsługa gamy kolorów DCI-P3,

wsparcie dla Dolby Vision,

współczynnik kontrastu 5000000:1,

szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji, jasność szczytowa 900 nitów Układ mobilny Qualcomm Snapdragon 685 2,8 GHz z Adreno 610 GPU (6 nm) MediaTek Helio G96 z Mali G57 MC2 (12 nm) Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 2,0 GHz z Adreno 619 GPU (6 nm) MediaTek Dimensity 1080 2,6 GHz z Mali-G68 GPU (6 nm) MediaTek Dimensity 1080 2,6 GHz z Mali-G68 GPU (6 nm) Obsługa 5G Nie Nie Tak Tak Tak RAM 4 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X 6 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 64 GB/128 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Obsługa microSD Tak, do 1 TB Tak, do 1 TB Tak, do 1 TB Nie Nie Aparat z tyłu #1 50 Mpix (f/1.8) i

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę 108 Mpix (f/1.9), nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p i 30 klatkach na sekundę 48 Mpix (f/1.8) i

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę 50 Mpix (f/1.88) z OIS,

nagrywanie wideo maksymalnie w 4K w 30 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie do 960 klatek na sekundę 200 Mpix (f/1.65) z OIS,

nagrywanie wideo maksymalnie w 4K w 30 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie do 960 klatek na sekundę Aparat z tyłu #2 8 Mpix (f/2.2), kąt widzenia 120° 8 Mpix (f/2.2), kąt widzenia 118° 8 Mpix (f/2.2), kąt widzenia 118° 8 Mpix (f/2.2), kąt widzenia 119° 8 Mpix (f/2.2), kąt widzenia 119° Aparat z tyłu #3 2 Mpix (f/2.4) makro 2 Mpix (f/2.4) makro 2 Mpix (f/2.4) makro 2 Mpix (f/2.4) makro 2 Mpix (f/2.4) makro Aparat z przodu 13 Mpix (f/2.45)

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę 16 Mpix (f/2.4), nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę 13 Mpix (f/2.45)

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 30 klatkach na sekundę 16 Mpix

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 60 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie (720p – 120 klatek na sekundę) 16 Mpix

nagrywanie wideo maksymalnie w 1080p w 60 klatkach na sekundę oraz w zwolnionym tempie (720p – 120 klatek na sekundę) Czytnik linii papilarnych Tak, na przycisku zasilania Tak, na przycisku zasilania Tak, na przycisku zasilania Tak, na przycisku zasilania Tak, na przycisku zasilania Emiter podczerwieni Tak Tak Tak Tak Tak Dual SIM Tak, niehybrydowy (2x SIM + microSD) Tak, niehybrydowy (2x SIM + microSD) Tak, niehybrydowy (2x SIM + microSD) Tak (dual 5G) Tak (dual 5G) NFC Tak Tak Tak Tak Tak Bluetooth

WiFi Bluetooth 5.0

Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1

Wi-Fi 5 Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2

WiFi 6 gniazdo audio 3,5 mm Tak Tak Tak Tak Tak Głośniki stereo Nie Tak Nie Tak, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Tak, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe o mocy 33 W 5000 mAh, ładowanie przewodowe o mocy 33 W 5000 mAh, ładowanie przewodowe o mocy 33 W 5000 mAh, ładowanie przewodowe o mocy 67 W 5000 mAh, obsługa ładowania przewodowego o mocy 120 W System operacyjny Android 13 z MIUI 14 Android 13 z MIUI 14 Android 12 z MIUI 14 Android 13 z MIUI 14 Android 13 z MIUI 14 Wymiary 165,66×75,96×7,85 mm 159,87×73,87×8,09 mm 165,88×76,21×7,98 mm 162,9x76x7,9 mm 162,9x76x8,98 mm Waga 183,5 grama 176 gramów 189 gramów 187 gramów 210,5 grama Pyło- i wodoodporność IP53 Brak IP53 Brak Brak Dostępne kolory Onyx Gray, Ice Blue, Mint Green Onyx Black, Ice Blue Onyx Gray, Ice Blue, Forest Green Midnight Black, Sky Blue, Polar White Midnight Black, Sky Blue, Polar White Sugerowana cena na dzień publikacji tekstu 999 złotych (4 GB/64 GB)

1099 złotych (4 GB/128 GB) 1499 złotych (8 GB/ 256 GB) 1599 złotych (4 GB/128 GB) 1899 złotych 6 GB/128 GB) 2299 złotych 6 GB/128 GB) Opracowano na podstawie tabeli dostępnej na naszej stronie oraz z danych z oficjalnego sklepu Xiaomi.

Gdzie szukać podobieństw i różnic?

Choć elementów całkowicie wspólnych jest niewiele, warto omówić kluczowe części specyfikacji ze wspólnym mianownikiem oraz ewentualne różnice.

Zaczynając zatem od ekranu – każdy z czterech wymienionych modelów oferuje 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz z obsługą palety barw DCI-P3. Mamy zatem technologię, która zapewnia ostry obraz o wysokiej płynności oraz świetny kontrast, dzięki technologii opartej na organicznych diodach LED.

Redmi Note 12 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

A co z różnicami? Tańsza para (Note 12 oraz Note 12 5G) oferuje próbkowanie dotyku o częstotliwości 240 Hz oraz wyższą jasność szczytową na poziomie 1200 nitów. Częstszy odczyt położenia palca może przełożyć się na bardziej precyzyjne sterowanie w grach, wyższa jasność może sprawić z kolei, że ekran będzie bardziej czytelny w słońcu.

Od strony audio wszystkie smartfony zapewniają dostęp do gniazda minijack 3,5 mm. To przyda się szczególnie w modelach Note 12 i Note 12 5G, gdzie występuje tylko jeden głośnik mono – droższa para oferuje już dźwięk stereo z dostępem do technologii Dolby Atmos i Hi-Res Audio.

Droższa para (Note 12 Pro 5G i Note 12 Pro+ 5G) ma za to wyższy współczynnik kontrastu oraz obsługę Dolby Vision. Dzięki obu tym rozwiązaniom smartfony mogą zaoferować większą głębię obrazu i ukazać więcej kolorów oglądanych filmów czy obrazów (w przypadku technologii od Dolby pod warunkiem, że materiał wideo oferuje opcję odtwarzania w Dolby Vision).

Redmi Note 12 Pro Plus (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Co się tyczy komponentów odpowiedzialnych za pracę smartfona, trudno nie uniknąć tutaj truizmu: im droższy model wybierzecie, tym mocniejszy układ mobilny i więcej RAM-u na Was czeka. 4 GB w dwóch tańszych opcjach wystarczy do codziennego użytkowania, choć lista możliwych do pozostawienia w tle aplikacji będzie z pewnością mniejsza niż u mocniejszych braci. Sporą zaletą Note 12 i Note 12 5G jest fakt, że 64 i 128 GB miejsca na dane w można rozszerzyć za pomocą gniazda na karty microSD nawet o dodatkowy 1 TB.

Podobnie sprawa ma się z akumulatorem. Choć wszystkie modele oferują identyczną pojemność 5000 mAh, to im więcej pieniędzy wyłożycie na smartfon, tym szybsze ładowanie ogniwa Was czeka. Od 33 W w Redmi Note 12 i Note 12 5G, przez 67 W w Note 12 Pro 5G po ultraszybkie 120 W w Note 12 Pro+ 5G.

Najskromniejszą listę modułów odpowiedzialnych za komunikację oferuje podstawowy model Redmi Note 12 z oczywistego powodu – jako jedyny nie oferuje łączności 5G. Poza tym cała rodzinka ma na pokładzie port podczerwieni, Bluetooth co najmniej w standardzie 5.0, NFC oraz obsługę dwóch kart SIM. Na plus należy wyróżnić tutaj droższe modele Note 12 Pro 5G oraz Note 12 Pro+ 5G, gdzie występuje moduł Bluetooth w standardzie 5.2 oraz obsługa Wi-Fi 6.

Redmi Note 12 oraz Note 12 5G nie szukają kompromisu i pozwalają na obsługę dwóch kart SIM i dodatkowej pamięci z microSD naraz. (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Na końcu warto przyjrzeć się temu, co mają do zaoferowania aparaty. Dodatkowe kamery z tyłu w postaci obiektywu ultraszerokokątnego i makro są niemal identyczne w każdym z czterech modeli, a jeden lub dwa stopnie więcej w kwestii pola widzenia tego pierwszego to detal, który raczej nie powinien być języczkiem u wagi w momencie wybierania urządzenia.

Pozostaje zatem główna matryca oraz aparat do selfie. Zaczynając od tego pierwszego – wyraźny „awans fotograficzny” następuje dopiero w Note 12 Pro 5G – podstawowe modele oferują sensor 48 lub 50 Mpix (co ciekawe, tym razem to tańszy wariant bez 5G oferuje większą rozdzielczość). Wspomniana edycja Pro nie tylko oferuje nagrywanie w slow-motion (max 960 kl./s.) czy 4K w 30 fps-ach, ale również zapewnia optyczną stabilizację obrazu.

W podobnych kwestiach para z „Pro” w nazwie góruje nad bazowymi modelami z przodu – 16 zamiast 13 Mpix nie zrobi gigantycznego wrażenia, ale obsługa nagrywania w 1080p w 60 klatkach na sekundę zamiast w 30 oraz obecność funkcji slow-mo (720p i 120 fps-ów).

Redmi Note 12 Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro+ 5G Redmi Note 12S (źródło: Xiaomi)

A co z „eską”?

Zgodnie z obietnicą, czas pochylić się nad Redmi Note 12S. Jak widać było w tabeli, jest to dość osobliwe urządzenie. Mamy tu bowiem mniejszy ekran o przekątnej 6,43 cala o takiej samej rozdzielczości, choć niższej maksymalnej częstotliwości odświeżania, któremu w kwestiach audiowizualnych wtóruje zestaw stereo. Mamy starszy układ mobilny, wykonany w litografii 12 nm, choć ilością pamięci dorównuje najdroższemu Note’owi 12 Pro+ 5G. Nie ma 5G, ale jest za to obsługa Bluetooth 5.2.

Specyfikacja aparatów jest podobna jak w każdym modelu bez dopisku „Pro”, z wyjątkiem głównego sensora, który tutaj oferuje zdjęcia w rozdzielczości 108 Mpix. Jest więc ultraszeroki kąt 8 Mpix, makro 2 Mpix i aparat do selfie 16 Mpix. Przy okazji dodam, że jest to najlżejsze urządzenie w stawce – Redmi Note 12S waży 176 gramów, drugi za nim w rankingu jest podstawowy model Note 12 o masie 183,5 grama.

Xiaomi Redmi Note 12 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jakiego przedstawiciela serii Redmi Note 12 kupić?

Celowo pominąłem pewne aspekty specyfikacji, gdyż analiza tych elementów wspólnych i różnic między nimi niewiele wniosłaby do dyskusji. Chodzi przede wszystkim o wymiary i wagę urządzeń, obecność MIUI 14 opartego na Androidzie 13 (Android 12 w przypadku Note 12 5G) czy fakt, że wszystkie urządzenia oferują czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania. Możemy przejść do kwestii kluczowej z początku wpisu – kto powinien zainteresować się jakim Note’em?

Smartfon Xiaomi REDMI NOTE 12 4/128 GRAY – w tej wersji może kosztować on już 899 złotych, a to spora zaleta dla osób, które twardo obstają przy praktyce „1000 złotych i ani grosza więcej”. Zastosowane podzespoły wystarczą dla osób, które potrafią pójść na kompromisy w urządzeniu i kompletnie im to nie przeszkadza.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Co zrobić, jeżeli pojawia się osoba niezdecydowana pomiędzy Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S a Note 12 Pro 5G? Z jednej strony mamy aparat główny z OIS, więcej RAM-u, szybsze ładowanie i głośniki stereo w opcji „Pro”. Z drugiej strony Note 12 5G oferuje ekran z próbkowaniem 240 Hz, dostęp do gniazda na karty microSD oraz pyło- i wodoodporność na poziomie IP53. Wersja „S” stoi pomiędzy tymi urządzeniami w rozkroku, ma bowiem najwięcej RAM-u, ale za to najstarszy układ mobilny. Nie ma 5G, ale nadrabia aparatem 108 Mpix i głośnikami stereo.

Czynnikiem numer jeden, rozwiązującym problem, może być poniekąd stosunek do trzymania plików w chmurze. Jeżeli kogoś nie przekonuje trzymanie w ten sposób np. zdjęć z wakacji czy filmików, to część powyższych argumentów może nie mieć znaczenia – telefon ma mieć gniazdo microSD, a kartę przeniesioną z poprzedniego telefonu lub nową z przekopiowanymi danymi z poprzedniego smartfona. Wtedy wybór pozostaje pomiędzy Note 12 5G a Note 12S.

Drugim czynnikiem jest częstotliwość wykorzystywania z telefonu do oglądania seriali i filmów. Jeżeli ktoś robi to dość często i nie korzysta wtedy ze słuchawek, to zignoruje zalety modelu Note 12 5G i skieruje swój wzrok na model 12S z głośnikami stereo.

Na końcu znowu czeka na nas prosta odpowiedź: smartfon Xiaomi REDMI NOTE 12 PRO+ 5G za 1999 złotych to przykład smartfona, który wie, gdzie może pozwolić sobie na kompromisy, aby pewne braki nie przeszkadzały aż tak bardzo. A skoro w recenzji Kasi padło stwierdzenie, że przy obniżonej cenie będzie to łakomy kąsek, to proszę bardzo – względem ceny premierowej urządzenie kosztuje już 300 złotych mniej.

Jak widać, było co analizować i opisywać. Pamiętajcie jednak, że choć mówimy cały czas o smartfonach Redmi, to firma de facto podlega Xiaomi. Jeżeli więc przyzwyczailiście się do ich smartfonów, nic nie stoi na przeszkodzie aby zerknąć na inne telefony Xiaomi i wybrać coś dla siebie.

