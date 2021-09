OTVARTA i Polkomtel będą współpracować ze sobą przynajmniej przez kolejne cztery lata

Zapewne kojarzymy operatora OTVARTA. To sieć komórkowa opierająca swoje działanie na infrastrukturze Plusa. Po czterech latach owocnej współpracy, zdecydowano się na popisanie kolejnej umowy o wykorzystywaniu nadajników Zielonych.

Umowa z Plusem przedłużona

OTVARTA ruszyła z ofertą przeznaczoną dla prywatnych użytkowników w 2018 roku. Wcześniej operator działał w sektorze biznesowym, zdobywając doświadczenie i zaufanie klientów. Podczas udostępniania oferty publicznej, OTVARTA współpracowała już z operatorem Plus. Teraz to partnerstwo zostało przedłużone.

Reklama

OTVARTA na swojej stronie chwali się współpracą z siecią Plus

Jak podaje portal Wirtualne Media, OTVARTA zawarła nowe porozumienie w sprawie hurtowego dostępu do sieci Plusa, obowiązujące do końca 2025 roku. Dzięki temu, operator będzie mógł w dalszym ciągu korzystać z nadajników sieci Plus, mieć ten sam zasięg usług i ich jakość.

W tym momencie OTVARTA, jako wirtualny operator telefonii komórkowej, ma ponad 40 tysięcy abonentów. Obsługuje też klientów hurtowych.

Kurs na rozwój

Ponieważ OTVARTA polega na rozwiązaniach technologicznych Plusa, można spodziewać się, że będzie udostępniać podobne usługi jak Zielony operator. Na przykład MVNO testuje już eSIM, które Plus uruchomił w ubiegłym miesiącu.