Orange gra w zielone. Ty też możesz dołączyć

My chcemy grać w zielone – śpiewa Majka Jeżowska z dzieciakami. Orange też chce – z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Środowiska 2022, który już 5 czerwca, operator przygotował garść „zielonych” promocji i konkurs.

Promocja Orange na Światowy Dzień Środowiska 2022

Zielony Tydzień potrwa w Orange od 30 maja, czyli najbliższego poniedziałku, do 6 czerwca 2022 roku. To okazja do tego, aby przypomnieć wszystkim, jak ważna jest ochrona naszej planety – bo Ziemia jest tylko jedna i musimy o nią dbać. A może to robić każdy z nas, chociażby segregując śmieci, oddając elektronikę do recyklingu i korzystając z toreb wielokrotnego użytku podczas zakupów.

Klienci Orange mogą przynieść do salonów stacjonarnych swój stary smartfon, który pracownik operatora wyceni na miejscu i zaoferuje w zamian voucher na zakup nowego urządzenia lub akcesoriów. Jeśli jednak telefon nie będzie kwalifikował się do odkupu (musi bowiem być sprawny, ale nie trzeba mieć do niego pudełka ani akcesoriów), klient może zostawić go do recyklingu.

Klient nie musi jednak kupować nowego smartfona – może wybrać odnowiony na przykład na dedykowanej stronie sklepu Orange lub w aplikacji Orange Flex. Podczas Zielonego Tygodnia 2022 wybrane modele są dostępne w niższych cenach, taniej nawet o 20%. Operator przypomina też, że w każdym miesiącu w ramach akcji #ReOkazjaMiesiąca w Sklepie Flex dostępne jest jedno odnowione urządzenie w obniżonej cenie. Aby je kupić, wystarczy pobrać kod rabatowy z Klubu Flex i użyć go w koszyku.

Jeśli natomiast klient zdecyduje się kupić nowy smartfon, może wybrać dostawę do Paczkomatu InPost, która z okazji Zielonego Tygodnia 2022 jest bezpłatna, pod warunkiem zawarcia e-umowy i skorzystania z e-płatności. Operator podkreśla, że dostawa do Paczkomatu ma aż o 75% mniejszy ślad węglowy niż dostawa do drzwi.

Konkurs Orange na Światowy Dzień Środowiska 2022

Operator przygotował również konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Aby wziąć w nim udział, wystarczy przeszukać szuflady w poszukiwaniu starych, nieużywanych smartfonów – gdy je znajdziecie, udajcie się do jednego z 23 salonów Orange, w których można odsprzedać lub oddać do recyklingu stare smartfony i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy z zadaniem konkursowym (należy w nim opisać, jak wspólnie z Orange możesz zadbać o planetę).

Szczegóły konkursu zostaną opublikowane wkrótce na stronie razemdlaplanety.pl. Do wygrania w konkursie będą elektryczna hulajnoga, rower turystyczny i smartwatche.