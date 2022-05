Uroczy ten czytnik Xiaomi. Taki malutki i inny niż inne

Zdarzało mi się usłyszeć, że czytniki e-booków swoje złote czasy mają już za sobą, ale wcale nie oznacza to, że odeszły do lamusa. Mimo że segment ten traktowany jest przez producentów trochę po macoszemu, Xiaomi wciąż widzi w nim potencjał. Producent zaprezentował nowe urządzenie tego typu, które zdecydowanie wyróżnia się na tle innych e-czytników.

Moaan inkPalm Plus to dość nietypowy czytnik e-booków

Kiedy pada słowo „czytnik”, zdecydowana większość osób od razu pomyśli o Kindle’u od Amazona (które jakiś czas temu dało się kupić w rewelacyjnych cenach – sam się skusiłem), jednak nie są to jedyne urządzenia tego typu. W sklepach można znaleźć relatywnie dużo różnych modeli, a ostatnio również Empik włączył do swojej oferty GoBook.

Teraz natomiast nowe urządzenie tego typu zaprezentowało Xiaomi. Moaan inkPalm Plus to jednak dość nietypowy czytnik, bo wyposażony w zaskakująco niewielki ekran – wyświetlacz ma przekątną zaledwie 5,84 cala, czyli mniejszy niż zdecydowana większość smartfonów na rynku. Ponadto cechuje się on proporcjami 18:9 (2:1) i rozdzielczością 1440×720 pikseli (726 ppi).

Moaan inkPalm Plus (źródło: JD.com)

Oczywiście jest to ekran e-ink. Obsługuje on dotyk do pięciu palców jednocześnie i ma 24 poziomów jasności podświetlenia, a do tego oferuje funkcję regulowania temperatury podświetlenia. Urządzenie ma wymiary 158,9×78,65×6,9 mm i waży 140 gramów.

Moaan inkPalm Plus przypomina smartfon

Nie tylko dlatego, że ma gabaryty smartfona, ale też wnętrze – jego specyfikacja przywołuje skojarzenia z budżetowymi telefonami. Moaan inkPalm Plus pracuje bowiem pod kontrolą systemu Android 11, a do tego ma aż 2 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jego sercem jest procesor Rockchip RK3566 z czterema rdzeniami ARM Cortex-A55, taktującymi z częstotliwością do 1,8 GHz, a także układem graficznym Mali-G52 i chipem NPU o wydajności do 0,8 TOPS.

Co ciekawe, czytnik ma też mikrofon – użytkownik może głosowo wyszukiwać nowe książki. Na boku znajdują się zaś klawisze, za pomocą których można przerzucać strony bez dotykania ekranu.

Moaan inkPalm Plus (źródło: JD.com)

Moaan inkPalm Plus wyposażono również w akumulator o pojemności 2250 mAh, który ma zapewnić urządzeniu do 30 dni pracy na jednym ładowaniu i pozwolić przeczytać 6000 stron. Ładowanie do 100% ma trwać 2,5 godziny – odbywa się to przez port USB-C. Czytnik jest już dostępny w chinach na platformie JD.com za 1099 juanów (równowartość ~700 złotych).