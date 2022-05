Przez trzy dni elektronikę kupisz aż o 15% taniej!

Akcja partnerska

W ostatnich miesiącach elektronika, zamiast tanieć, drożeje. Inflacja, niedobór półprzewodników, wojna za naszą wschodnią granicą – to wszystko sprawia, że aby kupić sprzęt w rozsądnej cenie, trzeba polować na promocje. Z jedną z nich, w dodatku naprawdę wartą uwagi, przychodzi do nas eBay Polska – w ramach majowej akcji promocyjnej możecie zaoszczędzić nawet 500 złotych!

Wystartowała trzydniowa promocja

Promocja trwa od 27 maja godz. 6:00 do 29 maja – do końca dnia. W jej ramach możecie kupić elektronikę z trzech głównych kategorii produktowych aż o 15% taniej. Promocją zostały objęte urządzenia takie jak:

Aby obniżyć cenę produktu o 15%, musicie przejść na stronę produktową (klikając linki wylistowane powyżej) i, podczas składania zamówienia, wpisać kod rabatowy MAJ15ELEKTRO22.

Podstawowe zasady są właściwie dwie: by skorzystać z kodu, musicie wydać co najmniej 100 złotych, z kolei maksymalny rabat, jak już wiecie, to 500 złotych. Z kodu można skorzystać trzykrotnie.

Kod rabatowy działa na wszystkie urządzenia, które znajdziecie w linkach zamieszczonych przeze mnie wyżej, ale nie na wysyłkę sprzętu. Poniżej wybrałam dla Was jednak urządzenia (oczywiście nowe!), które można nabyć z darmową dostawą i które, być może, faktycznie okażą się dla Was interesujące.

Apple w promocji?!

Jak sprzęt Apple trafia na promocję, to wręcz mamy do czynienia z cudem. W przypadku promocji eBay Polska trudno mówić o cudzie, skoro promocja jest namacalna i każdy może z niej skorzystać ;) Faktem jest jednak, że urządzenia z logo nadgryzionego jabłka bardzo rzadko trafiają na różne akcje promocyjne, więc jeśli już się to przytrafi, warto skorzystać.

W przypadku trzydniowej promocji eBay Polska ciekawie prezentują się przede wszystkim tablety

Apple:

To dobra okazja na kupno sprzętu, którego nie ma w Polsce

Promocje na eBay.pl to świetny moment, by wejść w posiadanie urządzeń, których oficjalna dystrybucja w Polsce nie jest prowadzona. Dobrym przykładem są smartfony spod skrzydeł Google – Pixel 6 i Pixel 6 Pro, jak również wybrane konfiguracje różnych urządzeń, jak choćby Xiaomi 12 5G w opcji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci (w Polsce w szerokiej ofercie dostępny jest maksymalnie wariant z 8 GB RAM).

Ceny poszczególnych urządzeń prezentują się następująco:

A może coś innego?

Jeśli dysponujecie większym budżetem i macie w najbliższym czasie w planach kupno telewizora, warto, byście zajrzeli na dedykowaną telewizorom podstronę – znajdziecie tam sporo modeli objętych promocją. Wśród nich jest choćby Xiaomi TV P1E 43” za 1276 złotych – całkiem fajna propozycja do pokoju dziecka czy kuchni.

W oko wpadł mi także OPPO Find X5 Pro, którego można wyrwać za 5010,75 złotych oraz Samsung Galaxy Watch 4 44 mm Bluetooth za ok. 1000 złotych. Ale produktów objętych promocją jest dużo więcej, więc jest spora szansa, że wśród nich znajdziecie coś dla siebie.

A gdy się tak stanie – koniecznie podzielcie się łupami w komentarzach :)

Regulamin promocji dostępny jest pod tym adresem.

Materiał powstał we współpracy z eBay Polska