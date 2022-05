Potomek tyranozaura. Oto kolejna generacja wytrzymałego smartwatcha Amazfit T-Rex

Amazfit T-Rex 2 będzie gościł na nadgarstkach tych, którzy cenią najwyższą wytrzymałość w smartwatchach oraz nie wyobrażają sobie mieć takiego gadżetu bez GPS. To urządzenie, które przetrwa każdą przygodę.

Reklama

Najtrwalszy, najbardziej zaawansowany

Amazfit ma w ofercie wiele inteligentnych urządzeń przeznaczonych do noszenia na nadgarstku, ale najwyższym dokonaniem firmy są zegarki T-Rex, wyposażone w GPS, szereg czujników i niebojących się żadnych przeciwności losu. Ogłoszono premierę drugiej generacji tego urządzenia.

T-Rex 2 nazwano najwytrzymalszym i najbardziej zaawansowanym smartwatchem firmy do tej pory. Gadżet nie tylko wyposażono w system GPS, wykorzystujący podwójne pasmo i 5 systemów satelitarnych, ale także zadbano o to, by obudowa mogła pochwalić się 10 ATM wodoodporności.

Opcje powiązane z nawigacją mogą przydać się turystom i zapalonym wspinaczom czy biegaczom. Urządzenie może uruchomić funkcję bezpośredniego powrotu, pokazując najkrótszą prostą linię powrotu do początku podróży. Ponadto trasy da się importować, a potem podążać nimi za pomocą wskazówek otrzymywanych na zegarku. Z czujników można też wymienić wysokościomierz barometryczny oraz kompas.

Amazfit T-Rex 2 (fot. Amazfit)

Nowemu smartwatchowi Amazfitu niestraszne zarówno siarczyste mrozy, jak i saharyjskie upały. Może pracować w temperaturach do -30°C i jest odporny na temperatury od -40°C do +70°C. Wspomniana odporność 10 ATM odpowiada ciśnieniu wody na głębokości 100 m, więc zegarek nada się do pływania czy surfowania. Ma też odpowiadające tym aktywnościom tryby sportowe – jako jedne ze 150. Znalazły się wśród nich nawet polowanie, wędkarstwo czy golf.

Klasyczne funkcje smart

Choć Amazfit T-Rex 2 jest przeznaczony dla bardzo aktywnych osób, doceniających przede wszystkim wbudowany GPS i wytrzymałość, to nie brakuje mu też inteligentnych funkcji „zwykłego” smartwatcha. Na ekranie HD AMOLED o przekątnej 1,39 cala można wyświetlać wiele parametrów, a 6 fotodiod BioTracker zbiera dane biometryczne: monitorują tętno, saturację krwi i poziom stresu, by potem przesłać je na smartfon.

Amazfit T-Rex 2 będzie dostępny w sprzedaży od 10 czerwca i zapłacimy za niego 1199 złotych. Więcej informacji można znaleźć na stronie amazfitpolska.pl oraz na stronach i w sklepach sprzedawców: Media Expert, EURO RTV AGD, Decathlon, x-kom, Neonet i Komputronik.

Wprowadzono niepoprawny url do wpisu z oiot.pl, poprawny format powinien wyglądać tak: „https://oiot.pl/facebok-messenger-grupowe-efekty-ar/”.