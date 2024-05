Samsung sprzedaje swój smartfon za becen

Samsung ma w swojej ofercie zarówno tańsze, jak i droższe oraz bardzo drogie smartfony. Producent zdecydował się obniżyć cenę już i tak przystępnego modelu, dzięki czemu można go kupić za naprawdę niewielką kwotę.

Smartfon Samsunga dostępny w bardzo niskiej cenie

W oficjalnym sklepie internetowym producenta obniżono cenę modelu Samsung Galaxy A14 – aktualnie można go kupić za zaledwie 529 złotych, co obecnie jest najniższą ceną na rynku (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 849 złotych). Za niewiele więcej jest sprzedawany w Komputroniku – za 549 złotych, natomiast w T-Mobile trzeba za ten telefon zapłacić aż 799 złotych.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Producent nie daje jednak dużego wyboru, bo w obniżonej cenie dostępny jest wyłącznie model w kolorze czarnym z 64 GB wbudowanej pamięci. Wszystkie pozostałe wersje kolorystyczne i wariant ze 128 GB pamięci wewnętrznej są wyprzedane.

Wskazuje to, że firma z Korei Południowej może wyprzedawać pozostałości z magazynu, bo od premiery Galaxy A14 minął już ponad rok i do sprzedaży w Polsce zdążył już trafić Galaxy A15, który jest sprzedawany za… 599 złotych. W takiej cenie można go kupić między innymi w sklepie producenta oraz sieciach Media Expert, Media Markt i x-kom, a także w Plusie.

Co oferuje Samsung Galaxy A14 i czym się różni od Galaxy A15?

Galaxy A14 wyposażony jest w 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli, procesor MediaTek Helio G80, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 5000 mAh, aparat 13 Mpix na przodzie oraz trzy aparaty na tyle: 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix.

Galaxy A15 oferuje podobną specyfikację, ale też lepszą w kilku aspektach. Po pierwsze wyposażony jest w ekran Super AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Poza tym ma 128 GB wbudowanej pamięci i procesor MediaTek Helio G99, a do tego zadebiutował z Androidem 14, więc będzie dłużej wspierany.

Obiektywnie zatem lepszym wyborem jest nowszy Galaxy A15, jeśli ktoś oczywiście może dołożyć te 70 złotych. Nie każdy musi jednak potrzebować lepszej specyfikacji – Galaxy A14 również może spełnić oczekiwania użytkowników. Szczególnie że możecie zaoszczędzić dodatkowe 50 złotych, zapisując się do newslettera (otrzymany kod rabatowy można wykorzystać również przy zakupie Galaxy A15). Oferta ta obowiązuje tylko w sklepie Samsunga.

