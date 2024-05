Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy Watch 7 Ultra. Co Ty na to?

Spodziewaliśmy się, że jeden z nowych smartwatchy producenta z Korei Południowej będzie wyróżniał się na tle pozostałych o „standardowej” konstrukcji. Ujawniony dziś wygląd modelu Samsung Galaxy Watch 7 Ultra jest jednak – przynajmniej dla mnie – ogromnym zaskoczeniem.

Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy Watch 7 Ultra

Już w marcu 2024 roku dowiedzieliśmy się, że Samsung planuje powrócić do kwadratowej/prostokątnej obudowy, więc z jednej strony wygląd Galaxy Watch 7 Ulta nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. Z drugiej jednak widać, że producent zdecydował się na zaskakujący ruch. Bo choć koperta jest kwadratowa, to sam ekran jest okrągły i na dodatek otacza go okrągły (ruchomy) pierścień.

Wygląda to tak, jakby Koreańczycy chcieli nieco odświeżyć design swojego zegarka, ale z drugiej nie byli w stanie całkowicie odciąć się od historii serii Galaxy Watch i chcieli koniecznie nawiązać do znanego klientom schematu stylistycznego.

Być może producent zrobił to jednak celowo, aby nikt nie zarzucił mu, że skopiował Apple Watch Ultra (aczkolwiek mimowolnie takie skojarzenia i tak się nasuwają). Zaletą takiej oryginalnej konstrukcji jest natomiast możliwość dodania kolejnego fizycznego przycisku, który powinien zapewnić dodatkową funkcjonalność. Mowa tu o tym środkowym, okrągłym.

Co zaoferuje Samsung Galaxy Watch 7 Ultra?

Okrągły ekran w tym modelu ma cechować się średnicą 1,5 cala, podobnie jak wyświetlacz w Galaxy Watch 6 Classic. Smartwatch będzie jednak – co oczywiste – większy od niego, bo jego wymiary mają wynosić 47×47,4×16,4 mm (vs 46,5×46,5×10,9 mm).

Sercem urządzenia zostanie układ Exynos W1000, do produkcji którego Koreańczycy wykorzystają w swoich fabrykach technologię 3 nm drugiej generacji (SF3). Zapewni on o 30% wyższą wydajność i nawet 50% wyższą wydajność energetyczną. Ponadto na pokładzie zegarka znajdzie się 32 GB pamięci wbudowanej i wsparcie dla ładowania o mocy 15 W.

Premiery smartwatchy z serii Galaxy Watch 7 spodziewamy się 10 lipca 2024 roku. Wraz z nim Koreańczycy zaprezentują jeszcze co najmniej dwa modele: Galaxy Watch 7 Classic i Galaxy Watch 7 Pro. Oprócz tego mówi się też o Galaxy Watch 7 FE, ale jego debiut nie jest pewny, a przynajmniej pod taką nazwą – może trafić na rynek jako Galaxy Watch 4 (2024).