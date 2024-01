Samsung Galaxy A15 będzie sprzedawany w Polsce w „bieda-wersji”. Znamy cenę

Samsung zaprezentował model Galaxy A15 pod koniec 2023 roku i narobił nam na niego niemałego apetytu. Niestety, wszystko wskazuje na to, że pozostanie on niezaspokojony, gdyż do Polski trafi „bieda-wersja” tego smartfona…

Polska cena smartfona Samsung Galaxy A15 ujawniona

Obecnie Koreańczycy nie zaprzątają sobie głowy innymi smartfonami, gdyż już jutro oficjalnie zaprezentują Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra, czyli najważniejsze modele w ofercie w pierwszej połowie 2024 roku (w drugiej będą to Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6). Orange zdradziło jednak, że już wkrótce do sprzedaży w Polsce trafi znacznie mniej spektakularny Galaxy A15.

Został on zauważony w sklepie internetowym Orange, lecz nie można go jeszcze w nim kupić. Mimo to widnieje przy nim informacja, że będzie dostępny w 24 ratach 0% po 37,99 złotych każda, co sumarycznie daje 911,76 złotych. Oznacza to, że w sklepach powinien być sprzedawany za 899 złotych.

Niestety, choć poznanie ceny Galaxy A15 można uznać za dobrą wiadomość, to są też gorsze wieści. Otóż w Orange widnieje wersja z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, której Koreańczycy oficjalnie nie zaanonsowali w grudniu 2023 roku. Wówczas ogłosili, że model ten będzie dostępny wyłącznie z 8 GB RAM. Z jakiegoś powodu do Polski trafi wariant z dwukrotnie mniejszą ilością pamięci operacyjnej. To rozczarowujące…

Z 8 GB RAM Galaxy A15 byłby zdecydowanie bardziej interesujący niż z 4 GB. Trudno jednak płakać nad rozlanym mlekiem, szczególnie że nie ulega wątpliwości, że nawet w takiej konfiguracji będzie cieszył się popularnością wśród klientów, w końcu to budżetowe urządzenia sprzedają się najlepiej w Orange (w tym poprzednik, Galaxy A14).

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A15

Model ten wyposażony jest w 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli i jasności maksymalnej 800 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz aparat 13 Mpix na przodzie, zestaw trzech aparatów na tyle (50 Mpix + 5 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro), procesor MediaTek Helio G99 i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 25 W ładowania (zasilacz sprzedawany osobno).

fot. producenta

Ponadto Galaxy A15 oferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD), USB-C (USB 2.0), NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma wymiary 160,1×76,8×8,4 mm, waży 200 gramów i fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką One UI 6.0. Producent zapewni mu 4 lata aktualizacji Androida i 5 lat poprawek zabezpieczeń.