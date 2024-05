Donald Tusk rozmawiał z CEO Google o ważnych dla każdego Polaka sprawach

Choć Google to amerykańska korporacja, to ma wiele wspólnego z Polską. Podczas ostatniej rozmowy Donald Tusk i CEO giganta z Mountain View poruszyli wiele różnych kwestii, w tym szczególnie ważnych, jak cyberbezpieczeństwo, walka z dezinformacją oraz inwestycje w Polsce.

O czym Donald Tusk rozmawiał z CEO Google?

Jednym z najważniejszych tematów, o jakich rozmawiał premier Polski i Sundar Pichai, było cyberbezpieczeństwo. Kwestia ta jest dziś szczególnie ważna z uwagi na wojnę w Ukrainie, bo Polska stała się celem licznych ataków ze strony Rosjan i ich sprzymierzeńców. CEO amerykańskiej korporacji przekazał, że Google znacząco rozwija inwestycje w Polsce zarówno w obszarze cyberbezpieczeństwa, jak i walki z dezinformacją oraz wspierania integralności wyborów.

Polska również nie siedzi z założonymi rękami. Trwają zaawansowane prace nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (dokładnie miesiąc temu Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało jej projekt). Jej wdrożenie jest niezbędne między innymi z uwagi na konieczność implementacji w polskim porządku prawnym unijnej dyrektywy Network and Information Systems 2 (NIS2).

Ponadto wprowadzi ona szereg mechanizmów, które mają za zadanie przyspieszyć reakcję na cyberataki. To powinno pomóc ograniczyć ich negatywny wpływ. Do jej faktycznego przyjęcia jeszcze jednak długa droga, choć Ministerstwo Cyfryzacji chce to zrobić najpóźniej do końca 2024 roku.

Donald Tusk i Sundar Pichai rozmawiali również o rozwoju sztucznej inteligencji, która może być przydatna w wykrywaniu i zwalczaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni. Język polski jest jednak dla niej dużym wyzwaniem, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad stworzeniem polskiego wielkiego modelu językowego (Polish Large Language Universal Model). Będzie on przejrzysty i w pełni otwarty oraz – jak stwierdzono – innowacją na skalę światową.

Google chce zatrudniać w Polsce jeszcze więcej osób

Amerykańska korporacja jest obecna fizycznie w Polsce od blisko 20 lat, bo stworzyła swoje pierwsze biuro w kraju nad Wisłą już w 2005 roku. Obecnie Amerykanie zatrudniają 1700 mieszkańców Polski i planują przyjąć do pracy kolejne osoby.

Ponadto Google zapewnia także stałe wsparcie dla firm oraz rozwój cyfrowych kompetencji. Do tej pory przeszkoliło już pół miliona osób z umiejętności cyfrowych oraz 250 tysięcy nauczycieli z bezpieczeństwa online.