Chiński producent samochodów elektrycznych rusza na podbój Polski. Tesla będzie miała nowego konkurenta

Tesla jest jak pampersy i adidasy – stała się synonimem auta elektrycznego. I choć jest najbardziej rozpoznawalnym producentem (wyłącznie) elektryków, to już teraz ma mocną konkurencję. A wkrótce będzie miała jeszcze większą.

Tesla będzie miała nowego konkurenta w Polsce

Blade Feng, który pełni rolę Country Managera marki BYD w Polsce, poinformował, że 10 sierpnia 2024 roku firma rozpocznie w kraju nad Wisłą przedsprzedaż trzech pierwszych modeli ze swojej oferty. Pierwszy z nich to Dolphin, który oferuje zasięg do 427 km (WLTP) – ma kosztować od 141 do 150 tysięcy złotych.

Drugi z modeli, który będzie dostępny w Polsce, to Seal, oferujący zasięg do 570 km (WLTP) – za niego klienci zapłacą od 207 do 234 tysięcy złotych. Ostatni z pojazdów, Seal U, z zasięgiem do 500 km (WLTP), ma być sprzedawany za 190-203 tysiące złotych.

W rozmowie z ISBnews Blade Feng zapowiedział, że później firma planuje wprowadzić do Polski więcej modeli, w tym również hybryd plug-in. Producent ocenił bowiem, że polski rynek ma duży potencjał, to szósty największy rynek w Unii Europejskiej, z niewielką penetracją napędów alternatywnych.

Będzie sieć salonów stacjonarnych w całej Polsce

Producent zamierza zacząć od czterech salonów sprzedaży – zostaną one otwarte w Bydgoszczy, Gdyni, Poznaniu i Warszawie. Oprócz tego nawiązał również współpracę z sieciami dealerskimi Cichy-Zasada, Krotoski i Plichta.

Firma planuje rozpocząć dostawę pierwszych samochodów w Polsce do końca sierpnia 2024 roku i wtedy też oficjalnie zostanie zainaugurowana działalność tego producenta w naszej ojczyźnie. Polska będzie kolejnym krajem w Europie, w którym marka sprzedaje swoje auta.

Chiński potentat wszedł na Stary Kontynent w 2022 roku i dziś jest obecny już w 22 krajach. Do końca kwietnia 2024 roku dostarczył na całym świecie ponad 7 milionów BEV-ów i PHEV-ów. Aktualnie firma ta jest Numerem Jeden pod względem sprzedaży samochodów elektrycznych.

Wejście na polski rynek zbiegło się w czasie z zaprezentowaniem nowego modelu Seal U DM-i, który będzie dostępny w trzech wersjach wyposażenia (Design, Comfort i Boost) oraz wariantach EV (w pełni elektryczny) i HEV (napęd hybrydowy). Dostawy wersji Design i Boost rozpoczną się w Europie już w czerwcu, natomiast Comfort po lecie br.