Dziś kupujesz ten smartfon taniej, a jesienią dostajesz wielką aktualizację

Marka Realme zdecydowała się obniżyć ceny wprowadzonych niedawno do Polski smartfonów z serii Realme GT 7. Równocześnie zapowiedziała dla nich (i nie tylko) potężną aktualizację.

Smartfony z serii Realme GT w niższych cenach

Przez niemal cały lipiec, bo aż do 27 lipca 2025 roku, obowiązywać będą nowe, niższe ceny smartfonów z serii Realme GT 7, które zadebiutowały w Polsce 27 maja 2025 roku. Jeszcze przez ponad trzy tygodnie zapłacicie:

2499 złotych za Realme GT 7T 12/256 GB,

2699 złotych za Realme GT 7T 12/512 GB,

2899 złotych za Realme GT 7 12/256 GB,

3199 złotych za Realme GT 7 12/512 GB.

W każdym przypadku jest to o 300 złotych taniej względem ceny z dnia premiery. Smartfony w obniżonych cenach kupicie w sklepie internetowym realmeshop.pl oraz sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet.

Pod wieloma względami oba smartfony są identyczne, przede wszystkim jeden i drugi ma akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą do 120 W i konstrukcję spełniającą kryteria klas IP68/IP69. Oferują one również 32 Mpix aparat na przodzie oraz duet 50 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle. Realme GT 7 dorzuca do tego jeszcze 50 Mpix teleobiektyw.

Ponadto wyposażono go w wydajniejszy procesor – MediaTek Dimensity 9400e 3,4 GHz (vs MediaTek Dimensity 8400-Max 3,25 GHz w Realme GT 7T) oraz wyświetlacz, który może osiągnąć jasność nawet 6000 nitów (vs do 1800 nitów). Ekrany w tych modelach różnią się minimalnie przekątną i rozdzielczością – 6,78″ 2780×1264 piksele w Realme GT 7 i 6,8″ 2800×1280 pikseli w Realme GT 7T.

Android 16 z Realme UI 7.0 dla Realme GT 7, GT 7T i GT 7 Pro – kiedy aktualizacja?

Producent oficjalnie ogłosił, że modele z tej serii otrzymają aktualizację do Androida 16 i Realme UI 7.0, która – jak deklaruje – ma za zadanie zrewolucjonizować sposób korzystania ze smartfonów dzięki zaawansowanym możliwościom sztucznej inteligencji.

Jako pierwszy otrzyma ją Realme GT 7 Pro, a następnie Realme GT 7 i Realme GT 7T. Marka potwierdziła też, że dostaną ją również Realme GT 6 i Realme GT 6T. Dokładna data i pełna lista urządzeń nie są jeszcze znane, lecz producent informuje, że nowe funkcje zostaną udostępnione jesienią 2025 roku.