Realme GT 7 debiutuje w Polsce. Jest promocja na start

W polskich sklepach pojawiły się smartfony Realme GT 7 oraz Realme GT 7T. To interesujące urządzenia z pogranicza średniej i wysokiej półki. Ich ceny nie zostały obniżone na start, ale można skorzystać z promocji i odzyskać część wydanych pieniędzy.

Promocja na start sprzedaży Realme GT 7 w Polsce

Pół roku po premierze Realme GT 7 Pro na polskim rynku debiutują plasujące się nieco niżej modele Realme GT 7 oraz Realme GT 7T. Na start producent przygotował promocję typu cashback, dzięki której można być do przodu 400 złotych. Wygląda to tak, jak w poniższej tabelce:

Model Cena regularna Cena promocyjna (z cashbackiem) Realme GT 7T (12/256 GB) 2799 złotych 2399 złotych Realme GT 7T (12/512 GB) 2999 złotych 2599 złotych Realme GT 7 (12/256 GB) 3199 złotych 2799 złotych Realme GT 7 (12/512 GB) 3499 złotych 3099 złotych Realme GT 7 (16/512 GB) 3999 złotych brak promocji

Aby skorzystać z promocji, należy dokonać zakupu między 27 maja a 15 czerwca 2025 roku w jednym ze sklepów partnerskich (listę tworzą: Allegro, Komputronik, Max Elektro, Media Expert, Media Markt, Neonet, RealmeShop, SimplyBuy oraz x-kom) albo u operatora sieci Play, Plus lub T-Mobile.

Trzeba zachować paragon lub fakturę i zarejestrować zakup na stronie akcji, na co czas jest do 22 czerwca 2025 roku. Poza dowodem zakupu w formularzu należy podać również numer IMEI zakupionego urządzenia. Jeśli wszystko będzie w porządku, to 400 złotych zwrotu trafi na Twój rachunek bankowy w ciągu 60 dni.

Co oferują nowe smartfony Realme?

Zamiast opisów, proponuję tabelkę zestawiającą cechy trzech modeli, wchodzących w skład tej serii. Dzięki niej możesz szybko porównać poszczególne urządzenia, a także błyskawicznie poznać najważniejsze elementy ich specyfikacji:

Realme GT 7T Realme GT 7 Realme GT 7 Pro Wyświetlacz 6,8 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2800×1280 piksele,

do 1800 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2780×1264 piksele,

do 6000 nitów 6,78 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2780×1264 piksele,

do 6500 nitów Procesor MediaTek Dimensity 8400-Max (4 nm; do 3,25 GHz) MediaTek Dimensity 9400e

(4 nm; do 3,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite

(3 nm; do 4,32 GHz) Pamięć 12 GB RAM,

256-512 GB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256-512 GB (UFS 4.0) 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256-512 GB (UFS 4.0) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

przód: 32 Mpix (f/2.5) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix – teleobiektyw (f/2.0),

przód: 32 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix z OIS (f/2.65) – peryskopowy teleobiektyw,

przód: 16 Mpix (f/2.4) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 120 W 7000 mAh,

ładowanie do 120 W 6500 mAh,

ładowanie do 120 W Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC System Android 15 / Realme UI 6.0 Android 15 / Realme UI 6.0 Android 15 / Realme UI 6.0 Wymiary i waga 162,42×75,97×8,25 mm,

202 gramy 162,42×76,13×8,3 mm,

206 gramów 162,45×76,89×8,55 mm,

223 gramy Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Jak więc widzisz, cała trójka może pochwalić się niezłymi procesorami, bardzo jasnymi wyświetlaczami, a także akumulatorami o nieprzeciętnie wysokiej pojemności i szybkim ładowaniem. Wydają się całkiem sensownymi propozycjami na swojej półce cenowej.