Nadciąga nowy chipset MediaTek. Symboliczny – można by rzec

MediaTek Dimensity 9400e – taką nazwę może mieć najnowszy procesor tajwańskiego producenta, plasujący się między Dimensity 9300+ a podstawowym Dimensity 9400.

MediaTek Dimensity 9400e symbolem zmian

MediaTek szykuje, ponoć, drobną zmianę w nazewnictwie swoich chipsetów. W miejsce pięćdziesiątek mogą pojawić się modele z literką e. Mianowicie: zamiast Dimensity 9350 doczekać mamy się premiery procesora Dimensity 9400e – motywacją ma być zaś chęć ukazania, że najbliżej jest mu do aktualnego flagowca.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że chipset MediaTek Dimensity 9400e zostanie wykonany w procesie technologicznym 4 nm i wyposażony w taką samą konfigurację rdzeni, co Dimensity 9300 i Dimensity 9300+, mianowicie: 1x Cortex-X4 + 3x Cortex-X4 o niższym taktowaniu + 4x Cortex-A720 do obsługi podstawowych zadań. Główny rdzeń ma się jednak cechować zwiększoną częstotliwością taktowania – ponad 3,4 GHz, z jaką mamy do czynienia w Dimensity 9300+.

źródło: MediaTek

Pozostałe szczegóły techniczne są póki co zagadką. Mówi się jednak, że Dimensity 9400e zachowa jednostkę graficzną Immortalis-G720 i procesor do obsługi sztucznej inteligencji (APU 790), ale ten drugi ma zostać zoptymalizowany. Wszystko to razem pozwolić ma mu na bezpośrednią rywalizację z chipsetem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, o którym też mówi się coraz głośniej.

Tymczasem przypomnijmy sobie skróconą specyfikację procesorów Dimensity 9300+ i Dimensity 9400, pomiędzy którymi plasować ma się nowy Dimensity 9400e:

MediaTek Dimensity 9300+ MediaTek Dimensity 9400 Proces technologiczny 4 nm 3 nm CPU 1x Cortex-X4 (3,4 GHz)

3x Cortex-X4

4x Cortex-A720 1x Cortex-X925 (3,62 GHz)

3x Cortex-X4

4x Cortex-A720 GPU Arm Immortalis-G720 MC12 Arm Immortalis-G925 MC12 NPU Arm NPU 790 Arm NPU 890 Pamięć UFS 4.0,

LPDDR5T (do 9600 Mb/s) UFS 4.0,

LPDDR5X (do 10667 Mb/s) Łączność 5G (3GPP-R16),

Wi-Fi 7 (do 6,5 Gb/s),

Bluetooth 5.4 5G (3GPP-R17),

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 5.4 Aparat 320 Mpix,

wideo 8K/30fps lub 4K/60fps 320 Mpix,

wideo 8K/60fps Wyświetlacz WQHD+, 180 Hz WQHD+, 180 Hz

Pierwsze smartfony z Dimensity 9400e – stworzą je OnePlus i Realme

Procesorem MediaTek Dimensity 9400e interesują się już, podobno, pierwsi producenci smartfonów. Wspomina się przede wszystkim o markach Realme i OnePlus. W przypadku tego drugiego pada nawet konkretna nazwa – OnePlus Ace 5V, który (poza tym chipsetem) ma zostać wyposażony w płaski wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K oraz akumulator o olbrzymiej pojemności 7000 mAh. Niewykluczone, że na niektórych rynkach – w tym polskim – zadebiutuje jako OnePlus Nord 5.

Przecieki wskazują na to, że zarówno sam procesor, jak i pierwsze wykorzystujące go smartfony doczekają się premiery w niedalekiej przyszłości – niewykluczone że jeszcze tej wiosny. Wcześniej, bo już 11 kwietnia, zaprezentowany zostać ma chipset MediaTek Dimensity 9400+, a więc najmocniejszy model w całej rodzinie.