Jak wiele zmienia “T” w Realme GT 7(T)? Sprawdziłam

Gdy producenci wprowadzają na rynek urządzenia zbliżone do siebie nazwami, raczej więcej je powinno łączyć niż dzielić. Historia pokazała, że nie zawsze tak bywa. Czas sprawdzić jak jest przy okazji Realme GT 7 i Realme GT 7T, które – w nazwie – różnią się tylko jedną literą, a w cenie – kwotą 500 złotych. Zainteresowani?

Recenzję Realme GT 7 mogliście już przeczytać na łamach Tabletowo, ale – z racji tego, że podczas jego testów miałam też Realme GT 7 – postanowiłam zrobić dla Was również porównanie. Tak samo zresztą, jak to było w marcu przy okazji premiery Realme 14 Pro i Realme 14 Pro+.

Do testów otrzymałam smartfony w wersjach pamięciowych identycznych, a zatem 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. To też całkiem dobrze z punktu widzenia ceny – możemy je bowiem porównywać jeden do jednego. W dniu publikacji tekstu Realme GT 7 w tym wariancie kosztuje 3499 złotych, natomiast Realme GT 7T – 2999 złotych, przy czym do 15 czerwca trwa promocja, w ramach której można otrzymać 400 złotych zwrotu.

Realme GT 7 vs Realme GT 7T – co mówi o nich papierowa specyfikacja?

Patrząc na dane techniczne obu modeli w oczy rzuca się przede wszystkim różnica w zastosowanych procesorach, aparatach (tańszy nie ma teleobiektywu), delikatnie w przekątnej ekranu oraz w braku eSIM w GT 7T.

Nieznacznie różnią się też od siebie zarówno wymiarami, jak i wagą – przy czym nie jest to tak odczuwalna różnica podczas użytkowania, jak w przypadku przywołanych wyżej czternastek, gdzie jeden telefon jest odczuwalnie węższy od drugiego.

Nie przedłużając, spójrzmy na porównanie parametrów Realme GT 7 i Realme GT 7T:

model Realme GT 7 Realme GT 7T ekran płaski ekran 6,78”AMOLED, 2780×1264 pikseli, 1-120 Hz, jasność: 600 / 1600 / 6000 płaski ekran 6,8”, AMOLED, 2780×1264 pikseli,1-120 Hz, jasność: 1000 / 1800 nitów procesor MediaTek Dimensity 9400e (4 nm; do 3,4 GHz) MediaTek Dimensity 8400-Max (4 nm; do 3,25 GHz) GPU Mali-G720 Immortalis MP12 Mali-G720 MP7 RAM 12 GB RAM LPDDR5X 12 GB RAM LPDDR5X pamięć 512 GB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 system Android 15 z realme UI 6.0 Android 15 z realme UI 6.0 aparat główny 50 Mpix f/1.8 OIS

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2

teleobiektyw 50 Mpix f/2.0, 2x zoom optyczny główny 50 Mpix f/1.8 OIS

ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 kamerka 32 Mpix f/2.4 32 Mpix f/2.5 głośniki stereo stereo akumulator 7000 mAh 7000 mAh ładowanie 120 W 120 W 5G tak tak NFC tak tak dual SIM tak tak eSIM tak nie czytnik linii papilarnych tak, w ekranie tak, w ekranie wymiary 162,42×76,13×8,3 mm 162,42×75,97×8,25 mm waga 206 g 202 g odporność IP68/IP69 IP68/IP69 cena 12/256: 3199 złotych

12/512: 3499 złotych

16/512: 3999 złotych

*do 15 czerwca trwa promocja – przy zakupie pierwszych dwóch wariantów dostaniemy zwrot 400 złotych 12/256: 2799 złotych

12/512: 2999 złotych

*do 15 czerwca trwa promocja – przy zakupie pierwszych dwóch wariantów dostaniemy zwrot 400 złotych

Wzornictwo i wersje kolorystyczne

Oczywiście do tego dochodzą jeszcze wersje kolorystyczne, bo to też stanowi różnicę pomiędzy omawianymi telefonami. Realme GT 7 jest dostępny w wersji niebieskiej z czerwonymi akcentami (włącznik i obramówka wyspy aparatów) i czarnej ze złotymi wstawkami, natomiast Realme GT 7T – w żółtej z czarnym paskiem idącym przez całą długość obudowy (jak w samochodach wyścigowych – stąd pewnie nazwa koloru Racing Yellow ;)), a także niebieskiej i czarnej.

Niebieska i czarna wersja jest dokładnie taka sama w obu smartfonach. Mając je przed sobą w takich samych edycjach kolorystycznych, odróżnienie ich graniczy z cudem, ale nie jest niemożliwe. Bo o ile rozmieszczenie przycisków, portu ładowania czy głośników jest takie samo, tak wyspa aparatów zdradza wszystko.

Choć wizualnie wyspa w obu urządzeniach jest taka sama, to jednak zawiera inne moduły – w miejscu, w którym w Realme GT 7 znajduje się teleobiektyw, w Realme GT 7T umieszczona jest okrągła dioda doświetlająca. Ot, taki detal.

Oczywiście oba modele są wodoszczelne – zgodnie z normą IP68/IP69.

Różnice na pierwszy rzut oka vs na drugi

Przeglądając tabelkę z całą pewnością najbardziej rzuciła Wam się w oczy różnica w jasności ekranów. Producent dla Realme GT 7 podaje takie wartości: 600 / 1600 / 6000, podczas gdy dla Realme GT 7T – 1000 / 1800 nitów / 6000 nitów. I teraz co to oznacza?

W przypisach na stronach produktowych obu modeli możemy przeczytać, że wyświetlacz może osiągnąć lokalną szczytową jasność do 6000 nitów pod 100000 luksów jak przetestowano w laboratorium Realme. Brutalna prawda jest taka, że podczas typowego użytkowania takiej wartości nie osiągniemy. W obu telefonach maks, jaki udało mi się zmierzyć, był sporo mniejszy. Przy czym to wciąż są wartości pozwalające korzystać z telefonu na zewnątrz.

Realme GT 7 Realme GT 7T ręczna jasność maksymalna 1006 1046 “dodatkowa jasność” 1477 1525

Przy okazji czternastek podczas użytkowania wyszło na przykład, że tańszy model ma słabsze, wręcz toporne wibracje, podczas gdy droższy – przyjemniejsze. Nauczona doświadczeniem od razu postanowiłam zweryfikować jak jest tutaj i… nie ma najmniejszej różnicy. Przy czym nie musicie się obawiać – wibracje się OK.

Oba smartfony różnią się nieco sposobem kalibracji ekranu – domyślnie kolory wyświetlane przez Realme GT 7T są nieznacznie cieplejsze, podczas gdy w Realme GT 7 – lekko zimniejsze. Przy czym dostrzeże to tylko wprawne oko, w dodatku wyłącznie patrząc na oba ekrany jednocześnie. Nie mając ich obok siebie do porównania nie dostrzeżecie różnicy.

Czy jest coś jeszcze? Przeszukałam oprogramowanie pod kątem różnic – zwłaszcza w przypadku funkcji opartych o sztuczną inteligencję, ale nic nie znalazłam. Dostrzegłam jednak jedną rzecz w aplikacji aparatu – w Realme GT 7 jest tryb gwiezdnego nieba, którego w Realme GT 7T nie uświadczymy.

Rozpoznawanie twarzy i czytnik linii papilarnych są identyczne i działają dokładnie tak samo. Sam skaner odcisków palców znajduje się dokładnie w tym samym miejscu – tuż nad dolną krawędzią ekranu.

Realme GT 7 vs Realme GT 7T – wydajność

Tak samo, jak w Realme GT 6 i Realme GT 6T producent zdecydował się na zastosowanie procesorów Qualcomma, tak w przypadku kolejnej generacji postawił na rozwiązania MediaTeka. I tak też w Realme GT 7 mamy Dimensity 9400e z Mali-G720 Immortalis MP12, a w Realme GT 7T – Dimensity 8400-Max z Mali-G720 MP7.

Wyniki uzyskiwane przez obie jednostki w testach syntetycznych mówią jasno coś, co stanowi oczywistość – wyższy model jest wydajniejszy. Różnice momentami są dość znaczne. Zresztą, co Wam będę opowiadać, skoro wielbicielom cyferek najlepiej jest je po prostu pokazać:

Realme GT 7 Realme GT 7T Geekbench 6 single core 2092 1677 Geekbench 6 multi core 7260 6558 Geekbench 6 GPU – OpenCL 14907 10735 Geekbench 6 – Vulkan 14545 12125 3DMark – Wild Life maks. 91 FPS maks. 71 FPS Wild Life Extreme 5273, 22-38 FPS 4050, 16-30 FPS WildLife Extreme Stress Test 5344 / 1906 / 35,7% 4022 / 2945 / 73,2%

Jak to przekłada się na rzeczywiste działanie obu telefonów? Porównując oba modele mając je obok siebie można dostrzec, że Realme GT 7 szybciej otwiera aplikacje niż Realme GT 7T – zwłaszcza te bardziej wymagające, jak gry czy benchmarki. W pozostałych przypadkach różnice nie są aż tak odczuwalne. Jasne, na co dzień GT 7 jest wydajniejszy, ale to nie tak, że GT 7T jest jakoś strasznie wolny – co to to nie.

GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T

Realme GT 7 vs Realme GT 7T – czas pracy

Pod tym względem oba smartfony spisują się doskonale, a to dzięki zastosowaniu akumulatorów o pojemności aż 7000 mAh. Dwa dni bez potrzeby sięgania po ładowarkę są jak najbardziej w zasięgu – szczegóły na temat czasu pracy Realme GT 7 znajdziecie w recenzji, a Realme GT 7T powinien działać podobnie długo – jak wkazują wyniki uzyskane w benchmarku baterii.

GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T

Oba smartfony obsługują ładowanie 120 W, co oznacza, że – posiadając oryginalną ładowarkę SuperVooc jesteśmy w stanie uzupełnić energię od 0 do 100% w zaledwie 40 minut.

Oba modele nie wspierają ładowania indukcyjnego.

Kilka słów o głośnikach

Na pierwszy rzut oka (tzn. ucha) jakość audio jest podobna, ale szybko okazuje się, że dźwięk wydobywający się z Realme GT 7 jest najnormalniej w świecie czystszy niż ten z GT 7T.

W przypadku głośników w obu telefonach nie doświadczymy basu, tony średnie są na średnim poziomie, natomiast wysokie na całkiem sensownym. Ale największym problemem w Realme GT 7T jest to, że w tle wyczuwalny jest delikatny szum, co może zaburzać odbiór muzyki. I to robi ogromną różnicę porównując oba te smartfony.

A jakie zdjęcia robią Realme GT 7 i Realme GT 7T? Porównanie aparatów

Teorię już znacie z tabelki, spójrzmy na praktykę. Tu jednak bez zaskoczenia – GT 7 robi dużo lepsze zdjęcia niż GT 7T – zwłaszcza te z zoomem.

A z punktu widzenia samego robienia zdjęć, fotografując z 10- lub 20-krotnym zoomem Realme GT 7T ma problem ze złapaniem ostrości – dopiero, gdy tapniemy w konkretne miejsce kadru – sytuacja wraca do normy.

Czas na trochę zdjęć porównawczych, pochodzących z Realme GT 7 i Realme GT 7T:

1x, GT 7 1x, GT 7T 0,6x, GT 7 0,6x, GT 7T 2x, GT 7 2x, GT 7T 5x, GT 7 5x, GT 7T 10x, GT 7 10x, GT 7T 20x, GT 7 20x, GT 7T GT 7 GT 7T 0,6x, GT 7 0,6x, GT 7T 2x, GT 7 2x, GT 7T 5x, GT 7 5x, GT 7T 10x, GT 7 10x, GT 7T 20x, GT 7 20x, GT 7T GT 7 GT 7T 0,6x, GT 7 0,6x, GT 7T 2x, GT 7 2x, GT 7T 5x, GT 7 5x, GT 7T 10x, GT 7 10x, GT 7T 20x, GT 7 20x, GT 7T GT 7 GT 7T 0,6x, GT 7 0,6x, GT 7T 2x, GT 7 2x, GT 7T 5x, GT 7 5x, GT 7T 10x, GT 7 10x, GT 7T 20x, GT 7 20x, GT 7T GT 7 GT 7T GT 7 GT 7T

I jeszcze kilka nocnych:

GT 7, tryb auto GT 7T, tryb auto GT 7, tryb nocny GT 7T, tryb nocny GT 7, tryb auto GT 7T, tryb auto GT 7, tryb nocny GT 7T, tryb nocny 0,6x, GT 7, tryb auto 0,6x, GT 7T, tryb auto 0,6x, GT 7, tryb nocny 0,6x, GT 7T, tryb nocny GT 7, tryb auto GT 7T, tryb auto 0,6x, GT 7, tryb auto 0,6x, GT 7T, tryb auto GT 7, tryb auto GT 7T, tryb auto GT 7, tryb nocny GT 7T, tryb nocny 0,6x, GT 7, tryb auto 0,6x, GT 7T, tryb auto 0,6x, GT 7, tryb nocny 0,6x, GT 7T, tryb nocny

Podsumowanie

Gdybym miała podsumować niniejsze porównanie, powiedziałabym tak: jeśli komuś bezsprzecznie zależy na eSIM, lepszym aparacie z teleobiektywem i nieco wydajniejszym działaniu, wybór ma tylko jeden – Realme GT 7. Pytanie tylko czy te aspekty są warte dopłacania 500 złotych – to już zostawiam kwestią otwartą i zapraszam Was do głosowania w ankiecie: